درختان شب تاب می شوند!

به گزارش خبرگزاری مهر، چندی پیش محققان تایوانی با استفاده از نانوذرات طلا روشی را برای شب تاب کردن درختان یافتند اکنون گروهی از پژوهشگران دانشگاه کمبریج با استفاده از روشهای مهندسی ژنتیک و دستکاری DNA به دنبال راهی برای درخشان کردن درختان می گردند.

این درختان شب تاب در آینده می توانند به عنوان چراغهای طبیعی، روشنایی خیابانها را در طول شب تامین کنند.

طبیعت پر از موجودات شب تاب است که در تاریکی می درخشند، اما درخشش نور این موجودات بسیار ضعیف تر از آن چیزی است که بتوان از آنها به عنوان یک منبع نور استفاده کرد.

اکنون این تیم تحقیقاتی با هدف افزایش شدت این نور، از کرمهای شب تاب و یک باکتری دریایی نور تاب به نام Vibrio fischeri یک ماده اصلاح ژنتیکی شده را به دست آوردند که می تواند تولید و فعالیت آنزیمهای نور ساز را ارتقا دهد.

این تیم، مواد ژنتیکی یا آجرهای زیستی (BioBricks) که می توانند وارد ژنوم شوند را اصلاح کردند.

در مرحله بعد، این اجزای ژنتیکی را وارد ژنوم باکتری "اشریکیا کولی" کردند و به این ترتیب توانستند تولید دامنه وسیعی از رنگها را در این باکتری مدیریت کنند.

این محققان کشف کردند که یک محیط کشت باکتریایی به اندازه یک بطری که پر از این باکتریهای شب تاب است، می تواند نور مناسب برای مطالعه را تامین کند.

براساس گزارش نیوساینتیست، یکی از بزرگترین موانع برای تهیه شب تابهای طبیعی این است که این فرایند وابسته به یک گروه از مواد به نام "رنگدانه شب تاب" (لوسیفرین ها) است. این رنگدانه ها نور را تابش می کنند و بلافاصله به "اکسیلوسیفرین" تبدیل می شوند زمانی که به "اکسیلوسیفرین" تبدیل می شوند دیگر قادر به تولید نور نخواهند بود.

محققان کمبریج به منظور مقابله با این مشکل، راهی را برای مهندسی کردن "آجرهای زیستی" (BioBricks) پیدا کردند که می تواند ارگانیسمها را برای تولید آنزیمی که "اکسیلوسیفرین" را به "لوسیفرین" بازیافت می کند توانا سازد.

به گفته این پژوهشگران، این گیاهان شب تاب زیستی می توانند به مردمی که در مناطق بدون برق زندگی می کنند کمک کنند.

محاسبات این تیم نشان می دهد که یک درخت شب تاب زیستی که بخواهد با یک چراغ روشنایی خیابان رقابت کند تنها به 02/0 درصد از انرژی که برای فتوسنتز جذب می کند نیاز دارد.