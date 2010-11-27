به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به گوانگجو، در روز پایانی بازی‌های آسیایی گوانگجو ورزشکاران در رشته‌های سپک تاکرا، والیبال و دوومیدانی به رقابت پرداختند. در رشته سپک تاکرا تیم میانمار در دو بخش مردان و زنان به مدال طلا و عنوان قهرمانی دست یافت.

تیم سپک تاکرا دوبل مردان میانمار با نتیجه 2 برصفر از سد کره جنوبی گذشت و قهرمان شد و تیم دوبل زنان این کشور نیز با برتری 2 بریک مقابل چین، دومین مدال طلا را به کاروان ورزش میانمار هدیه کرد. با این دو مدال طلا میانماری‌ها عنوان بیست و دوم را در جدول توزیع مدال‌ها به خود اختصاص دادند.

چینی‌ها در مسابقات دوومیدانی نیز امروز به یک مدال طلای دیگر رسیدند. در فینال دوی ماراتن در بخش بانوان "ژو چون ژیو" با رکورد 2 ساعت و 25 دقیقه عنوان قهرمانی و مدال طلا را به خود اختصاص داد و "جی یونگ ژیون" از کره جنوبی با رکورد 2 ساعت و 11 دقیقه و 11 ثانیه مدال طلای این ماده در بخش آقایان را به گردن آویخت.

آخرین رقابتی که امروز برگزار شد، جدال بانوان والیبالیست برای ایستادن بر سکوی بازی‌های آسیایی بود. در دیدار رده بندی مسابقات والیبال بانوان تیم تایلند با نتیجه 3 بریک از سد ژاپن گذشت و به مدال برنز رسید. تیم چین نیز در دیدار فینال با حساب 3 بر2 کره جنوبی را از پیش رو برداشت و جمع مدال‌های کشور میزبان در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی را به عدد 199 رساند.

بدین ترتیب کاروان ورزش چین با کسب 416 مدال شامل؛ 199 طلا، 119 نقره و 98 برنز مقتدرانه صدرنشین جدول توزیع مدال‌ها در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی شد. نکته جالب توجه اینکه از این تعداد مدال 221 مدال شامل؛ 113 طلا، 67 نقره و 41 برنز توسط بانوان چینی برای ورزش این کشور به ارمغان آمده است. چینی در ورزش‌های ترکیبی (زنان و مردان) نیز به 12 مدال طلا، 3 نقره و 2 برنز دست یافتند.

جدول نهایی توزیع مدال بازی‌های آسیایی گوانگجو

کاروان ورزش ایران نیز در شانزدهین دوره بازی‌های آسیایی به 59 مدال شامل؛ 20 طلا، 14 نقره و 25 برنز دست یافت و بالاتر از کشورهایی چون قزاقستان، هند، چین تایپه، ازبکستان و تایلند رتبه چهارم را به خود اختصاص داد.

در زیر نگاهی خواهیم داشت به مدال آوران ایران در شانزدهمین دوره بازی‌های آسیایی که از 21 آبان‌ماه تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار شد:

دارندگان مدال طلا:

1- سجاد مرادی - دوی 800 متر

2- احسان حدادی - پرتاب دیسک

3- احمدرضا طالبیان - کایاک قایقرانی

4- جاسم ویشگاهی - کاراته

5- ذبیح الله پورشیب - کاراته

6- محسن شادی - قایقرانی

7- محمد باقری معتمد - تکواندو

8- علیرضا نصرآزادانی - تکواندو

9- یوسف کرمی - تکواندو

10 - بهداد سلیمی - وزنه برداری

11- امید نوروزی - کشتی فرنگی

12- سعید عبدولی - کشتی فرنگی

13- طالب نعمت‌پور - کشتی فرنگی

14- بابک قربانی - کشتی فرنگی

15 - جمال میرزایی - کشتی آزاد

16 - صادق گودرزی - کشتی آزاد

17 - رضا یزدانی - کشتی آزاد

18- محمد سیفی - ووشو

19 - حمیدرضا قلی پور - ووشو

20 - خدیجه آزادپور - ووشو

دارندگان مدال نقره:

1- سجاد مرادی - دوی 1500 متر

2- کاوه موسوی - پرتاب چکش

3- محمدرضا رودکی - جودو

4- الهه احمدی - تیراندازی

5- راحله آسمانی - تکواندو

6- پریسا فرشیدی - تکواندو

7- مرتضی رضائیان - وزنه برداری

8- اصغر ابراهیمی - وزنه برداری

9- شاهو ناصری - کانوی قایقرانی

10- مهدی تقوی - کشتی آزاد

11- تیم ملی هندبال

12- تیم ملی کبدی مردان

13- تیم ملی والیبال

14- تیم تیراندازی بانوان

دارندگان مدال برنز:

1- محمد ستارپور - بوکس، 2- علی مظاهری - بوکس، 3- روح الله حسینی - بوکس، 4- محمد صمیمی - پرتاب دیسک، 5- تیم ملی بسکتبال، 6- تیم چهار نفره کایاک قایقرانی، 7- حسین عسگری - دوچرخه سواری، 8- مهدی سهرابی - دوچرخه سواری، 9- تیم اسپرینت دوچرخه سواری، 10- محمدرضا رودکی جودو، 11- تیم ملی کبدی بانوان، 12- فاطمه چالاکی - کاراته، 13- سمیرا ملکی‌پور - کاراته، 14- تیم چهار نفره روئینگ قایقرانی زنانریال 15- تیم تفنگ سه وضعیت بانوان، 16- ساراخوش جمال فکری - تکواندو، 17- سمانه شش پری - تکواندو، 18 - سوسن حاجی‌پور - تکواندو، 19- فرزاد عبداللهی - تکواندو، 20- سجاد انوشیروانی - وزنه برداری، 21- فرشاد علیزاده - کشتی فرنگی، 22- فردین معصومی - کشتی آزاد، 23- احسان پیغمبری - ووشو، 24- سجاد عباسی - ووشو، 25- الهه منصوریان - ووشو