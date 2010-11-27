کمیته انضباطی محرومیت دو بازیکن صبای قم را لغو کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه رسیدگی به تخلفات حمیدرضا فرزانه و مرتضی کاشی بازیکنان تیم صبای قم که بدلیل تخلفات دیدار با مس کرمان با دستور موقت از همراهی تیم خود محروم شده بودند، برگزار شد.

در این جلسه پس از ارائه گزارش توسط بازیکنان به جهت عدم حضورشان در دیدار با تراکتور سازی تبریز که به دلیل دستور کمیته انضباطی محروم بوده‌اند، کمیته انضباطی طبق ماده 22 آیین نامه انضباطی بازیکنان فوق را به یک جلسه محرومیت محکوم کرد که با توجه به تحمل محرومیت یک جلسه‌ای بازیکنان مذکور مشکلی برای همراهی تیم خود نخواهند داشت.

دیدار تیم‌های مس کرمان و صبای قم که در چارچوب هفته سیزدهم رقابت‌های فوتبال لیگ برتر باشگاه‌های کشور در ورزشگاه شهید باهنر کرمان برگزار شد، با برتری 2 بر یک مس کرمان به پایان رسید. این دیدار که به قضاوت محسن قهرمانی برگزار شد در 10 دقیقه پایانی با جنجال و درگیری بازیکنان دو تیم همراه بود.