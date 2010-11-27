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۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۰۵

نشست "درهای باز، سفری بین فرهنگی: ایران و ایتالیا" برگزار می‏شود

نشست "درهای باز، سفری بین فرهنگی: ایران و ایتالیا" برگزار می‏شود

در ادامه سلسله نشستهای شهر کتاب، نشست "درهای باز، سفری بین فرهنگی: ایران و ایتالیا" روز سه‏شنبه، نهم آذرماه با حضور اندیشمندان ایرانی و ایتالیایی در محل مرکز فرهنگی شهر کتاب برگزار می‏شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، تاریخچه روابط فرهنگی و معنوی ایران و ایتالیا در حقیقت تاریخچه روابط فرهنگی شرق و غرب به صورت کلی آن است، زیرا افزون بر بیست قرن پیش، این دو کشور یکی مظهر تمدن شرق و دیگری نماینده‌ تمدن غرب بوده‌‌اند. این دو کشور مشترکات فرهنگی فراوانی در حوزه‌های ادبیات، تاریخ، هنر، فلسفه و معماری دارند که شناسایی این مشترکات و تحکیم گسترده‌تر روابط فرهنگی بیش از پیش مورد نیاز مردم این دو کشور است.

در این راستا نشست هفتگی شهر کتاب در روز سه‌شنبه ، نهم آذرماه، ساعت ۱۶:۳۰ به بررسی مشترکات فرهنگی این دو کشور اختصاص دارد که به طور کلی به چگونگی گسترش زبان و ادبیات فارسی و به طور متقابل به بررسی وضعیت زبان و ادب ایتالیایی در ایران می‌پردازد و چشم‌انداز آینده روابط فرهنگی دو کشور را ترسیم می‌کند.

این نشست با همکاری رایزنیهای فرهنگی دو کشور  و با حضور کارلو چرتی، آنّاماریا موتاکّی، علی‌رضا اسماعیلی، آنتونیا شرکاء، هاله ناظمی، حسن سیدعرب و علی‌اصغر محمدخانی در مرکز فرهنگی شهر کتاب واقع در خیابان شهید بهشتی، خیابان شهید احمد قصیر(بخارست)، نبش کوچه سوم برگزار می‌شود.

کد مطلب 1199141

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