روایت داستانهای جدید نویسنده به مردان سپرده شد

ناتاشا امیری در گفتگو با مهر از تدوین جدیدترین کتابش در قالب یک مجموعه داستان خبر داد و گفت: این داستان‌ها در فاصله یک سال گذشته نوشته شده‌اند و می‌بایست پیش از این برای چاپ آنها اقدام می‌کردم ولی به دلیل برخی کارهای جانبی این امر محقق نشد تا اینکه از مدتی پیش با تمرکز بیشتری روی آنها کار کردم و فکر می‌کنم تا چند هفته دیگر کتاب آماده باشد.

وی ادامه داد: در حال حاضر مشغول ویرایش 12 داستان برای این کتاب هستم که هنوز نام نهایی آن را انتخاب نکرده‌ام، ولی ممکن است تعداد و ترکیب داستان‌ها دچار تغییر شود و حتی برخی از داستان‌ها حذف و آثار دیگری جایگزین آنها شود.

نویسنده رمان "با من به جهنم بیا" با اشاره به اینکه کتاب اخیرش بالغ بر 200 صفحه خواهد شد، عنوان کرد: در این مجموعه سعی کرده‌ام فضای متفاوت و متنوعی را تجربه کنم و هر داستان با داستان دیگر هم نقاط تمایز قابل توجهی دارد همچنین بر خلاف کارهای قبلی‌ام که زنانه بودند در این داستان‌ها فضا اصلا زنانه نیست و راویان قصه‌ها نیز مرد هستند.

امیری در پایان گفت: البته داستان‌ها تم اجتماعی دارند ولی سعی کرده‌ام از تکنیک‌ها، سوژه‌ها و ترفندهای جدید داستان‌نویسی بهره ببرم و وادی‌های جدیدی را تجربه کنم چراکه اصولا معتقدم اگر نویسنده‌ای همواره یکسان بنویسد دیگر آثارش خواندنی نیست. درباره این مجموعه هم باید دید نظر منتقدان درباره اینکه زبان یا تکنیک کدام یک برجسته‌تر است، چیست.