جریمه سه میلیارد ریالی واحدهای صنفی و غیر صنفی در کرمانشاه

رضا فتاح پوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهارداشت: در راستای اجرای طرح نظارتی ویژه قانون هدفمند کردن یارانه ها که از ابتدای آبان ماه سال جاری با هدف تشدید بازرسی و نظارت بر بازار و جلوگیری از افزایش قیمت کالاها و خدمات شروع شده، بازرسان معاونت بازرسی و نظارت این سازمان 19 هزار و 20 بازرسی از واحدهای صنفی و غیر صنفی بعمل آورده اند که در این بازرسی ها دو هزار و 59 فقره تخلف کشف و در این راستا هزار و 736 پرونده تخلفاتی تشکیل و به تعزیرات حکومتی استان معرفی شده است.

وی با اشاره به ارزش ریالی این پرونده ها گفت: ارزش ریالی پرونده های تشکیل شده طی این مدت سه میلیارد و 305 میلیون و 764 هزار و 276 ریال برآورد شده است.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی استان کرمانشاه خاطر نشان کرد: جهت نظارت دقیق تر بر بازار به کمک مردم نیازمند هستیم، لذا از همشهریان عزیز تقاضا داریم در صورت مشاهده هر گونه تخلف صنفی با شماره تلفن 124تماس و این معاونت را آگاه سازند.