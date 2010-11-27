چهارمین همایش امضای دیجیتالی برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر ، سید پاشا ناصرآبادی دبیر همایش " امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک" با اعلام این خبر اظهار داشت: امضای دیجیتالی لازمه تقویت ساختارهای امنیتی در سیستم های رایانه ای و بهره گیری از اتوماسیون های اداری امن بوده و یکی از ملزومات تحقق دولت الکترونیک محسوب می شود به همین جهت اطلاع رسانی در این باره از اهمیت بسزایی برخوردار است.

وی تحولات مربوط به امضای دیجیتالی در کشور را از موارد مورد بحث در این همایش یک روزه عنوان کرد و افزود: وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت بازرگانی، بانک مرکزی و سازمان بورس از جمله سازمان هایی هستند که عملکرد آنها در رابطه با موضوع امضای دیجیتالی و پیشبرد آن در کشور مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دبیر همایش امضای دیجیتالی و تحقق دولت الکترونیک همچنین توانمندیهای بخش خصوصی را در رابطه با گسترش بهره گیری از امضای دیجیتالی در کشور قابل تحسین دانست و اضافه کرد: شرکتهای خصوصی فعال در این حوزه برای شرکت در نمایشگاه جانبی این همایش مورد حمایت قرار خواهند گرفت.

ناصرآبادی تاکید کرد: قرار است در قالب سمینارهای جنبی به بیان روشهای ساده و ارزان قیمت بهره گیری از امضای دیجیتالی در سازمان پرداخته شود چرا که انتظار برای پیاده سازی طرحی کلی برای همه سازمانها فرضیه ای بی نتیجه است.

به گزارش مهر، سیستم PKI -Enabled برای کلیدهای عمومی رمز دار و سرویس های امضای دیجیتالی بکار می رود که از طریق مدیریت این کلیدها یک سازمان می تواند محیط شبکه ای قابل اطمینان را به کاربران ارائه دهد در واقع PKI استفاده از سرویس های امضای دیجیتال از طریق تعداد زیادی برنامه های جانبی را ممکن می سازد.