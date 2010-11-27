پیام محراب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری منتشر می شود .

احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب و مباحث طرح شده در این نشریه هستند .

گردآوری احادیث اهل بیت(ع) به همراه معارف اسلامی برای بیان ائمه جماعات در وعده‌های نمازجماعت به بیانی شیوا و مختصر از جمله ویژگیهای پیام محراب است که هرماه منتشر می شود.

