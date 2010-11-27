  1. دين، حوزه، انديشه
  2. سایر
۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

پیام محراب منتشر شد

شماره سی و سوم از نشریه پیام محراب ویژه آذر 89 و ذیحجه 1431 و محرم 1432 با عنوان "علی ولی الله" از سوی دفتر هنر و ادبیات هلال با حمایت سازمان تبلیغات اسلامی منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این نشریه با هدف غنابخشی محتوایی تبلیغات دینی با رویکرد تغذیه فکری روحانیون و مبلغین، شامل تقویم ماهیانه شمسی و هجری منتشر می شود .

احادیث و احکام و مسائل شرعی مورد نیاز عموم از استفتائات مراجع عظام و اشعار، مدایح و مراثی شاعران بنام متناسب با نیاز‌های تبلیغی مبلغان اعزامی سازمان تبلیغات اسلامی از دیگر مطالب و مباحث طرح شده در این نشریه هستند .

گردآوری احادیث اهل بیت(ع) به همراه معارف اسلامی برای بیان ائمه جماعات در وعده‌های نمازجماعت به بیانی شیوا و مختصر از جمله ویژگیهای پیام محراب است که هرماه منتشر می شود.
 

