احمدی نژاد فردا به سرخس می رود

به گزارش خبرگزاری مهر، فردا هفتم آذرماه سال جاری با حضور محمود احمدی نژاد و قربانعلی بردی محمداف روسای جمهور ایران- ترکمنستان خط دوم انتقال گاز ترکمنستان- ایران با ظرفیت 18 میلیون متر مکعب و خط لوله انتقال گاز دوم سراسری شمال و شمال شرق، به طور رسمی افتتاح می شود.

درحال حاضر ساخت خط لوله گاز یکهزار و 24 کیلومتری شمال و شمالشرق ایران در دو فاز به طور کامل به پایان رسیده به طوری که فاز اول این خط لوله به طول تقریبی 524 کیلومتر سال گذشته با سرمایه گذاری 600 میلیون دلار و فاز دوم آن به طول 500 کیلومتر و سرمایه گذاری 550 میلیون دلار فردا به طور رسمی راه اندازی می شود.



انتقال مستقیم گازهای پارس جنوبی به شمالشرق ایران، خودکفایی از واردات برای تامین گاز 6 استان شمالی، ایجاد کریدوری جدید برای سوآپ و ترانزیت گاز به بازارهای شرق آسیا و اروپا، افزایش پایداری شبکه ملی گاز و امکان افزایش سهم ایران در تجارت جهانی گاز از مهمترین مزیتهای اقتصادی این پروژه 1.2 میلیارد دلاری به شمار می رود.

گفتنی است، شهرستان سرخس، در گوشه شمال شرقی ایران و در مجاورت ترکمنستان قرار دارد.