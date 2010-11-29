محمدرضا رودکی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: نمی‌دانم چرا برخی ها فقط انتقاد می کنند، چرا کسی نمی گوید محجوب به قهرمان جهان و المپیک باخت، چرا کسی از دوپینگ حریف ازبک جمله ای نمی گوید و تلاش های معلومات و قمی را با آن قرعه سخت نمی‌بیند؟ آیا کسی سئوال کرد که چرا نفرات دوم تیم ملی اردو را ترک می کنند و نفرات اصلی ما حریف تمرینی ندارند؟

وی ادامه داد: اکنون جودو در بسیاری از کشورها ورزش دوم و در خیلی از کشورها ورزش اول است. تمام دنیا روی این رشته سرمایه گذاری می کنند. ووشو پیشرفت کرده چون یک مکان دارند که راحت اردو برگزار کنند و تمرین کنند نه اینکه ما در آزادی بخوابیم و در افراسیابی تمرین کنیم. تمام دنیا با برگزاری مسابقات سطح بالا و اردوهای مشترک در حال پیشرفت هستند ولی ما یک اردو نمی توانیم برویم.

رودکی در مورد مربیان خارجی گفت: همه می دانند که کشورهای صاحب سبک جودو به ما مربی نمی دهند! متاسفانه زمانی هم که یک مربی آمد، به دلیل شرایط خاص فدراسیون موفق نشدیم از آنها بهره ببریم.

دارنده مدالهای نقره و برنز بازی‌های گوانگجو گفت: روندی که تیم ملی در پیش گرفته خوب است. جودو حاشیه ها را کم کرده و با نظم خاصی در حال طی کردن مسیر خود است. چرا والیبال، بسکتبال ، تکواندو و.. پیشرفت کردند ؟ چون سازمان تربیت بدنی به آنها بها داد. ما هم برای ادامه این روند خود نیازمند توجه به فدراسیون هستیم.

وی درمورد اینکه می توانیم در المپیک مدال بگیریم گفت: در المپیک 56 مدال در جودو توزیع می شود چرا ما نمی توانیم حتی یکی از آنها را به دست آوریم؟ برای تحقق این هدف همانطور که گفتم باید توجه بیشتر و سرمایه گذار بهتر به جودو در دستور کار مسوولان قرار بگیرد.

رودکی در پایان گفت: وقتی یک ورزشکار دو مدال کسب می کند این به خود او تعلق ندارد. این نتیجه حاصل کار کل مجموعه فدراسیون، کادر فنی و تک تک اعضای تیم ملی است که در نبود حریف تمرینی به من کمک کردند.

محمدرضا رودکی در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی در رقابتهای جودو به یک مدال نقره و یک مدال برنز در دو وزن 100 کیلوگرم و آزاد دست پیدا کرد.

