به گزارش خبرگزاری مهر، این اجلاس با عنوان "حفظ ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی" از هشتم لغایت سیزدهم آذرماه سالجاری (29 نوامبر تا 4 دسامبر 2010) در مرکز همایشهای بینالمللی کیپ تاون (CTICC) آفریقای جنوبی برگزار میشود و طی آن گزارشی از اتحادیه بینالمللی تأمیناجتماعی که بیانگر دورنمای کاملی از پیشرفتهای مهم تأمیناجتماعی است ارائه خواهد شد و روندهایی که امروزه در شکلدهی طرحهای این مقوله مهم دخیل هستند بررسی می شود.
در این نشست که با حضور نمایندگان عضو این اتحادیه در سراسر دنیا برگزار میشود، لزوم تعهد جهانی در تأمیناجتماعی پویا به عنوان یک ابزار مهم برای استقرار ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی مورد بحث و بررسی قرار میگیرد.
همچنین در این نشست اعضای شرکت کننده در مورد نقش تأمیناجتماعی در ثبات اجتماعی و توسعه اقتصادی جهان پس از بحران اقتصادی، به بحث و گفتگو خواهند پرداخت.
در این اجلاس بیش از هزار مدیر اجرائی شامل وزرا و نمایندگان عالی رتبه سازمانهای بینالمللی و مدیران سازمانهای تأمیناجتماعی از 100 کشور جهان حضور دارند.
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