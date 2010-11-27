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۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۶:۳۱

معنویت گمشده ورزش کشور است

معنویت گمشده ورزش کشور است

اراک - خبرگزاری مهر: فرمانده سپاه روح الله استان مرکزی با اشاره به مشکلات جامعه ورزشی کشور گفت: مشکلات جامعه ورزش کشور ابزار و تکنیک نیست و تنها معنویت عامل گمشده ورزش محسوب می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر در اراک سردار سرتیپ دوم غلامعلی ابوحمزه ظهر شنبه در مراسم تجلیل از ایثارگران و خانواده های ورزشکار بسیجی افزود: اگر بخواهیم ورزش استان به مراتب بالا راه پیدا کند در کنار سایر ابزارها و امکانات روحیه معنوی گرایی را بالا بیریم.

وی با بیان اینکه باید بدنبال حل گره های ورزش باشیم، اظهار داشت: باید در کنار استفاده از امکانات و تکنولوژیهای روز این گره ها را باز کنیم.

ابوحمزه بصیرت و اخلاص را در ورزشکاران ضروری دانست و تصریح کرد: دشمنان ارزشهای اسلامی و انقلابی این مرز و بوم ضربه راهدف گرفته اند که در این راستا همه به ویژه جوانان با افزایش معنویت و بصیرت، توطئه های دشمنان را خنثی سازند.

وی ادامه داد: فلسفه انقلاب اسلامی برگرفته از فلسفه مهدویت، فلسفه مهدویت برگرفته از عاشورا، فلسفه عاشورا برگرفته از غدیر، فلسفه غدیر برگفته از بعثت و فلسفه بعثت برگرفته از توحید است.

مدیرکل تربیت بدنی استان مرکزی نیز در این مراسم گفت: امسال این نهاد نگاه و توجه ویژه ای به اجرای برنامه های فرهنگی در کنار ورزش دارد.

خسرو قمری افزود: تاکنون ورزشکاران این استان موفقیتهای بسیار زیادی را به دست آورده اند که امید است این موفقیتها روز به روز افزایش یابد.

در پایان این مراسم، از 40 نفر از خانواده های شهدا، جانبازان و ایثارگران اداره کل تربیت بدنی استان مرکزی با اهدای لوح و جایزه تقدیر شد.

کد مطلب 1199315

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