162 هزار هکتار از اراضی استان مرکزی قابلیت آبیاری نوین را داراست

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، مسلم پورقاسمیان ظهر شنبه در حاشیه کارگروه کشاورزی در جمع خبرنگاران افزود: توسعه روش های آبیاری قطره ای و تحت فشار و جایگزین سازی آن با شیوه های آبیاری سنتی و نیز تجهیز و نوسازی اراضی آبی نقش اساسی را در مصرف بهینه آب و تولید محصولات بیشتر در مقابل حجم ثابتی از آب دارد.

وی با بیان اینکه استفاده از آبیاریهای نوین به 211 میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد، اظهارداشت: با توجه به نزدیک بودن سفر رئیس جمهور به استان مرکزی بایستی تلاش شود این اعتبارات درنظر گرفته شود.

پورقاسمیان با اشاره به اینه تاکنون 40 هزار هکتار از اراضی استان تحت پوشش آبیاریهای نوین قرار گرفته است، اظهارداشت: مابقی بایستی در مدت پنج سال تحت آبیاری تحت فشار قزار گیرند.

رئیس سازمان جهادکشاورزی استان مرکزی ادامه داد: توسعه آبیاری تحت فشار 35 درصد از نظر وزنی به تولیدات استان اضافه و تولید از 2.5 میلیون تن به 3.5 میلیون تن می رسد.

پورقاسمیان اضافه کرد: استان مرکزی با دارا بودن دو درصد مساحت و جمعیت کشور به طور متوسط بیش از پنج درصد تولید ملی در بخش کشاورزی را به خود اختصاص داده است.

گفتنی است 19درصد مساحت استان مرکزی را اراضی کشاورزی ، 57 درصد اراضی مرتعی و 24درصد را دریاچه ها، کویر و شهرها شامل می شود.

