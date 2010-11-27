چابکسواران لرستانی در مسابقات قهرمانی کشور عنوان نخست را کسب کردند

به گزارش خبرگزاری مهر از خرم آباد، در مسابقات سوارکاری قهرمانی کشور در رشته استقامت که با شرکت تیمهایی از سراسر کشور به مدت 3 روز در سفیدان شهرستان شیراز برگزار شد تیم لرستان به عنوان نخست دست یافت و تیمهای فارس و خوزستان دوم و سوم شدند.

در مسافت 60 کیلومتر این مسابقات بهروز عباس نژاد با اسب ماهرخ و فاطمه نیک نژاد با اسب کیمیا اول و دوم شدند و مهدی جانفشانی با اسب سهند به مقام چهارم دست یافت.

در 90 کیلومتر سعید بزن بیرانوند با اسب خایدالو، رحیم مرادی با اسب رهام، حسن بزن بیرانوند با اسب زیتا و سامان مرادی با اسب بهرنگ مقامهای اول تا چهارم را از آن خود کردند.

بنابر این گزارش در مسافت 115 کیلومتر نیز بهروز مصطفی نژاد با اسب دردانه مقام دوم و گلناز مرادی با اسب محشر مقام چهارم را به دست آوردند.