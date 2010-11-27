تمام روستاهای آذربایجان غربی از خدمات خانه بهداشت بهره مند می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، کامران دهقان بعد از ظهر شنبه در گفتگو با خبرنگاران افزود: در حال حاضر 53 خانه بهداشت در مناطق مختلف آذربایجان غربی احداث می شود.

وی ادامه داد: این خانه های بهداشت هر کدام در 100 متر مربع زیربنا با 500 میلیون ریال احداث می شوند و به صورت میانگین 70 درصد پیشرفت دارند.

دهقان با بیان اینکه این طرح ها همزمان با دهه فجر امسال افتتاح می شوند بیان داشت: در حال حاضر 971 خانه بهداشت در سه هزار روستای آذربایجان غربی مشغول ارائه خدمات هستند.

معاون امور بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی با تاکید بر ضرورت افزایش میزان اعتبارات این بخش گفت: امسال از محل مانده اعتبارات دانشگاه، چهار میلیارد ریال دیگر برای بهبود و تعمیر و تجهیز واحد های بهداشتی اختصاص یافته و در بین شهرستان ها توزیع شده است.