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۶ آذر ۱۳۸۹، ۲۰:۳۷

جیحون اگزوز آق قلا قهرمان والیبال نوجوانان کشور شد

جیحون اگزوز آق قلا قهرمان والیبال نوجوانان کشور شد

گرگان - خبرگزاری مهر: تیم نوجوانان والیبال "جیحون اگزوز آق قلا" در مسابقات والیبال باشگاه های دسته یک کشور با اقتدار به عنوان قهرمانی دست یافت.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، تیم نوجوانان جیحون اگزوز آق قلا عصر شنبه در دیدار فینال مسابقات والیبال نوجوانان باشگاه های دسته یک کشور با پیروزی سه بر صفر بر حریف گیلانی اش به عنوان قهرمانی این دوره از مسابقات دست یافت.

در این دوره از مسابقات تیم نوجوانان جیحون اگزوز آق قلا با غلبه بر تیم های "شهرداری تبریز"، "مقاومت ارومیه"، "صنعت گاز سرخس"، "کاله جوان آمل"، "شهید حاتم نور"، "شهرک های صنعتی بجنورد" در دیدار فینال در مقابل تیم "پره سر گیلان" قرار گرفت و این تیم را سه بر صفر شکست داد.
 
گفتنی است، در این دوره از مسابقات "عبداله ایزدی"، "آرمین نظری"، "کیوان صحنه" و "احمد کیا" با نظر نمایندگان فدراسیون به اردوی تیم ملی نوجوانان جمهوری اسلامی ایران دعوت شدند.
 
تیم نوجوانان جیحون اگزوز آق قلا به سرمربی گری حاجی محمد حسن قاسمی بدون قبول شکست و با ترکیب: "عبداله ایزدی"، "آرمین نظری"، "کیوان صحنه"، "احمد کیا"، "مصطفی نظری" و "دانیال اودک" در این دوره از مسابقات حاضر شده بود.
کد مطلب 1199361

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