به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت⁯الله عبدالله جوادی آملی بعد ازظهر دوشنبه در دیدار اعضای شورای سیاستگذاری کنگره مرحوم شیخ عباس قمی اظهار داشت: مفاتیح باید در دو جلد باشد که یکی از آنها مربوط به دعا و زیارات و... باشد و دیگری در مورد فعالیت⁯هایی که نظام اسلامی عهده⁯دار آنهاست، منتشر شود.



استاد برجسته حوزه⁯های علمیه با بیان این نکته که جای انتشار جلد دوم مفاتیح درنظام اسلامی خالی است، تاکید کرد:همانطوری که در مورد عبادات مواردی از قبیل ترک محرمات و مکروهات وجود دارد، در مورد زندگی کردن نیز موارد زیادی از قبیل جلوگیری از آلوده کردن محیط زیست و... وجود دارد که باید به آنها پرداخته شود.



آیت⁯الله جوادی آملی اظهار داشت: اگر ولایت فقیه و حکومت اسلامی را پذیرفتیم باید ببینیم وارثان ما چگونه دعا می⁯کنند و چه می⁯گویند.



وی ادامه داد: تاریخ مصرف تحول مرحوم محدث قمی گذشته است و کنگره این عالم دینی باید به این سمت برود که محدث قمی بر اساس تحول، محدث شد و ما هم زمین و زمان را فراموش نکنیم.



لزوم احیای آثای علمای گذشته



مفسر بزرگ قرآن کریم با بیان اینکه عالمان دین، وارثان انبیاء هستند و همان طوری که خداوند انبیاء را به هم مرتبط می⁯داند، وارثان را نیز به هم مرتبط می⁯داند، تصریح کرد: همان گونه که خداوند به انبیاء هشدار می⁯دهد که به یاد انبیاء گذشته باشند و به انبیاء گذشته نیز می⁯فرماید که به یاد انبیاء بعدی باشند، به عالمان دین و متاخران نیز تذکر می⁯دهد که به فکر قدما باشند و به متوسطین گفته می⁯شود که به یاد متاخران باشند و این سلسله محفوظ است.



استاد برجسته حوزه⁯های علمیه تاکید کرد: خداوند تبارک و تعالی در زیارت جامعه از انبیاء به عنوان رحمت موصوله یاد می⁯کند به این معنا که انبیاء هم به رحمتی که از ذوات مقدس به امت می⁯رسد متصل هستند، هم رحمت⁯یابی آنها ازذوات مقدس ناگسستنی است و هم خود این ذوات مقدس به هم مرتبط هستند. اگر ائمه اطهار علیهم السلام رحمت موصوله هستند، درباره عالمان دین نیز همین موضوع صدق می⁯کند.



جوادی آملی خاطرنشان کرد: الان که نوبت به علمای عصر حاضر رسید، اینها موظفند تذکره علمای سابق را گرامی بدارند.



ضرورت توجه به زمان و مکان



وی با تاکید بر توجه به زمان و مکان و فرهنگ در گرامیداشت علمای سابق، اظهار داشت: به همان دلیل که معجزات انبیاء نباید فراموش شود، در گرامیداشت عالمان دین نباید زمین و زمان و زبان فراموش شود.



مرجع تقلید جهان تشیع تصریح کرد: مورثان ما خصوصیت زمین و زمان را فراموش نکردند، و عالمانی که الان در مورد آنها کتاب می⁯نویسند باید متوجه باشند که آن بزرگواران در کدام زمان و زمین و با کدام فرهنگ زندگی می⁯کردند.



جوادی آملی سرّ تفاوت معجزات انبیای الهی را درتفاوت معنویت⁯های اصلی دانست وتاکید کرد: خصوصیت اصلی را ذات مقدس رقم زده است که دارای فرهنگی است و معجزات انبیای الهی برابر فرهنگ رسمی است.



وی با یادآوری این نکته که خداوند به مکتوب عالم وقلم کاتب سوگند یاد می⁯کند، اظهار داشت: اگر کسی که بخواهد در این عصر زندگی کند و وارث انبیای الهی باشد باید به زمان و مکان و فرهنگ توجه داشته باشد.



جوادی آملی تاکید کرد: کسی که کتاب می⁯نویسد، چون مورث او وجود مبارک امام است، این شخص باید برابر با آن امام کتاب بنویسد، یعنی اگرامام حکومتی تشکیل داد و فرقه⁯های مختلف زیر پرچم حکومت ایشان هستند، وارثان نباید این نکته را فراموش کنند.



وی افزود: باید بدانیم که واقعیت، واقعیت نظام است، یعنی نظام اسلامی اقدام به برگزاری همایش و بزرگداشت می⁯کند و اگر امروز مرحوم محدث قمی می⁯بودند یقینا برخی کتاب⁯هایشان را به شکل دیگری می⁯نوشتند.



مرحوم شیخ عباس قمی با تحول همراه بود



آیت⁯الله جوادی آملی در بخش دیگری از فرمایشات خود به شخصیت والای شیخ عباس قمی اشاره کرد و افزود: مرحوم شیخ عباس قمی از فضلای سنتی بودند که آثار ایشان با تحول همراه بود.



وی تحول این عالم ربانی را در دو عرصه تحول در درون و ساختار نویسندگی عنوان کرد و در تشریح تحول درونی مرحوم قمی یادآور شد: ایشان –همان طوری که در آثارشان اشاره کردند- در جوانی به ادبیات علاقه⁯مند بودند و به دنبال مقامات حمیدی و حریری رفتند اما برای اینکه ادبیات ایشان با معارف همراه باشد به خدمت نهج⁯البلاغه رفتند و کسانی که با نوشته⁯های عربی مرحوم محدث قمی آشنا هستند متوجه می⁯شوند که در این آثار قلم ادبی ایشان بسیار ارزشمند است.



مرجع تقلید جهان تشیع با اشاره به تحول ساختاری این محدث بزرگوار، تصریح کرد: مرحوم مجلسی کتاب زادالمعاد را نوشته بودند و مرحوم شیخ عباس قمی وقتی متوجه شدند که این کتاب اثر خوبی است، ولی متعلق به گذشته است، احکام، زیارات و... آن را جدا کردند، به گونه⁯ای که استفاده از این اثر ارزشمند آسان⁯تر شده است.



احیای آثار محدث قمی کار ارزشمندی است



آیت الله جوادی آملی احیای آثار مرحوم شیخ عباس قمی را اقدامی ارزشمند دانست و تاکید کرد: مرحوم محدث قمی انسان معمولی نبودند. بسیاری از افراد اقدام به نوشتن کتاب کردند اما در زمان خودشان فراموش شدند اما اخلاص مرحوم شیخ عباس قمی باعث ماندگاری ایشان شد.



این مرجع تقلید افزود: در مورد شخصیت شیخ عباس قمی هر چقدر کار شود باز هم جای فعالیت بیشتر وجود دارد، ضمن اینکه این فعالیت⁯ها برکات ارزشمندی در بر دارد و امیدورایم آثار این محدث والا مقام و همه اولیا و علمای دین برابر با زمان و مکان و فرهنگ احیا شود.