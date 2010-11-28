تیم فوتبال پیشکسوتان ایران در شهرستانها به میدان می رود

مهدی محمد نبی با اعلام این خبر به خبرنگار مهر گفت: تیم پیشکسوتان ایران که برای شرکت در تورنمنت صلح مکزیک در اسفند ماه آماده می کند، ضمن پیگیری تمرینات آماده سازی خود زیر نظرهمایون بهزادی (سرمربی)، حمید جاسمیان و ابراهیم قاسمپور(مربیان) برای کسب آمادگی های لازم و دستیابی به هماهنگی تیمی با سفر به استانهای مختلف دیدارهای تدارکاتی را برگزار خواهد کرد.

وی تصریح کرد: سومین جلسه تمرینی تیم پیشکسوتان دیروز شنبه برگزار شد و خوشبختانه پیشکسوتان دعوت شده استقبال خوبی از اردوی این تیم داشتند و امیدوارم این روند تا زمان شکل گیری تیمی منسجم و کامل ادامه یابد.

دبیر کل فدراسیون فوتبال با بیان اینکه برای حضور در این مسابقات با محدودیت سنی روبرو هستیم تصریح کرد: از سوی برگزار کنندگان این مسابقات رده سنی 35 تا 42 تعیین شده که بهترین و آماده ترین نفرات در این رده سنی برای حضور در تیم فوتبال پیشکسوتان انتخاب خواهند شد.

مسابقات بین المللی فوتبال پیشکسوتان جهان (جام صلح 2010) اسفندماه سال جاری با شرکت تیم های آرژانتین، انگلیس، اسپانیا، مکزیک، گواتمالا، آمریکا، مراکش و ایران در شهر مکزیکوسیتی پایتخت مکزیک برگزار می‌شود.