قدرت رقابت صنایع پتروشیمی با عربستان کاهش می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین بابلی با بیان اینکه نرخ خوراک صنایع پتروشیمی ایران حداقل باید مطابق با کشورهای منطقه تنظیم شود، گفت: ایجاد تعادل در تعیین فرمول جدید قیمت گذاری فروش خوراک پتروشیمی منجر به حفظ قدرت رقابت با سابیک عربستان خواهد شد.

وی خواستار مساعدت لازم به صنایع پتروشیمی در خصوص تغییرات نرخ ارز (یورو) در زمان پرداخت اقساط فاینانس نسبت به زمان ساخت واحدهای جدید شد و افزود: سایر تولید کنندگان کشورهای حاشیه خلیج فارس از قیمت خوراک مناسب تر و قدرت انعطاف پذیری بیشتری نسبت به صنایع پتروشیمی ایران برخوردار هستند.

به گفته این عضو هیئت مدیره انجمن صنفی پتروشیمی به دلیل عدم وجود امتیاز صادراتی، نبود تناسب قیمت خوراک و فروش محصولات پتروشیمی در سالجاری میلادی یک قرارداد 150 هزار تنی با هند را از دست داده ایم و از این رو حمایت دولت منجر به گشایش مشکلات صادرات پتروشیمی خواهد شد.

بابلی با بیان اینکه حمایت دولت از تشکلهای کارفرمایی می تواند الگوی مناسبی برای حمایت از بخش خصوصی شود، تبیین کرد: با توجه به مزیت نسبی خوراک گاز دولت باید توسعه پتروشیمی در عسلویه را با شتاب بیشتری در دستور کار قرار دهد و یارانه خوراک را به صنایع میانی و پایین دستی پتروشیمی اختصاص دهد.

نائب رئیس هیات مدیره پتروشیمی فرساشیمی با اشاره به اینکه اصلاح الگوی مصرف گاز در بخشهای غیر صنعتی می تواند در استراتژی توسعه صنایع پتروشیمی موثر باشد، بیان کرد: با توجه به اینکه قیمت خوراک پتروشیمی 85 درصد قیمت تمام شده این صنعت استراتژیک را تشکیل می دهد، عدم توجه به این مسائل صادرکنندگان محصولات پتروشیمی در بازار رقابت را با مشکلات جدی روبرو می کند.

بابلی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر 2 درصد ظرفیت تولید اتیلن گلایکول جهان در اختیار مجتمع پتروشیمی فرساشیمی است، تاکید کرد: سال گذشته به طور تقریبی 337 هزار تن محصول به ارزش 192 میلیون دلار توسط این واحد پتروشیمیایی به خارج از کشور صادر شده است.

وی با اعلام اینکه از ابتدای سالجاری تاکنون هم 894 هزار تن اتیلن گلایکول به ارزش بیش از 550 میلیون دلار به بازارهای بین المللی صادر شده است، تصریح کرد: هم اکنون کشورهای چین، هند و بلژیک بازارهای اصلی و هلند، امارات، پاکستان، ترکیه، یونان، ایتالیا، آفریقای جنوبی هم بازارهای فرعی اتیلن گلایکول ایران را تشکیل می دهند.