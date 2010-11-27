ساخت سریالهای قرآنی جهت مقابله با تهاجم فرهنگی غرب است

به گزارش خبرنگار مهر در قم، شهریار بحرانی ظهر شنبه در افتتاحیه چهارمین جشنواره فیلم دانشجویی که در دانشکده صدا و سیمای قم برگزار شد در سخنانی با بیان اینکه دشمنان در جنگ نرم از ماهواره‌ها و سریال‌ها و استدلال‌های منطقی استفاده می‌کنند اظهار داشت: این ابزار در این راستا به کار بسته می‌شود تا ایمان و اعتقاد رقیب را تهی کنند.



وی گفت: موضوع تهاجم فرهنگی سال‌های قبل توسط مقام معظم رهبری مطرح شد و طی سال‌های اخیر نیز ایشان با طرح جنگ نرم‌، حمله دشمنان را متوجه جامعه کردند و با بیان تولید علم و نهضت نرم افزاری آن را به عنوان راه اصلی پیش روی جامعه تبیین و معرفی کردند.



بحرانی با اشاره به حمله عراق به آمریکا و رو شدن چهره سیاه این کشور در ماجرای زندان ابوغریب گفت: اطلاعاتی که از این زندان به بیرون سرایت کرد شاید ظاهرش نشان دهنده وحشی‌گری آمریکایی‌ها باشد و اینگونه جلوه کرده باشد که برعلیه آمریکا تمام شده است اما این نمونه از جنگ نرم است که عراقی‌ها را ناخودآگاه با دیدن این صحنه‌ها به وحشت می‌اندازد که اگر دستگیر شوند به چنین بلایی مبتلا خواهند شد.



کارگردان فیلم سینمایی مُلک سلیمان اضافه کرد: بزرگترین پیروزی غرب در عراق ماجرای زندان ابوغریب بود که آنچنان وحشتی در عراق ایجاد کردند که آنها را در برابر خود به تسلیم وا داشتند.



بحرانی با بیان اینکه جنگ نرم ظاهر و باطنی دارد افزود:‌ شاید ظاهر این جنگ به نفع کسی نباشد اما باطن آن به سود آنها خواهد بود که زندان ابوغریب در عراق این مطلب را به اثبات رسانید.



وی در ادامه به حوادث پس از انتخابات اشاره کرد و گفت: در این حادثه با القای چند دروغ شروع شد که طی آن بنیان‌های فکری عده‌ای را فرو ریخت و آنها نیز به دام کسانی افتادند که از سال‌ها قبل وارد یک جنگ نرمی شده بودند.



این کارگردان سینما جنگ نرم را جنگ مشکلی برشمرد و گفت: سختی آن به این دلیل است که این جنگ در فضای فکری و عقیدتی حضور دارد.



بحرانی ادامه داد: دشمنان خود را برای جنگی در سال‌های بعد آماده می‌کنند و در طی این سال‌ها با زمینه جنگ روانی چند تک قوی را به اجرا گذاشتند و خودشان را برای حمله اصلی آماده می‌کنند که در حیطه فضای روانی است که علی‌رغم هشدار مسئولان عالی رتبه کشور در زمینه کار فرهنگی متوجه نیستیم و اولویت بندی که باید در زمینه کار فرهنگی صورت گیرد را دنبال نمی‌کنیم.



این کارگردان سینما با بیان اینکه در دو دهه گذشته، رسانه و سینما با ساخت فیلم‌های کلان به مقابله با تهاجم فکری غرب پرداخته است افزود: این سیاست با ساخت سریال ایوب پیامبر(ص) و اصحاب کهف آغاز شد که از آن به بعد وارد ساخت سریال‌های قرانی شدیم و سریال‌های مریم مقدس‌، یوسف پیامبر‌(ص) و ملک سلیمان نیز به این امر کمک کرد.



بحرانی با بیان اینکه اینگونه سریال‌ها از نوع جنگ نرم به حساب می‌روند اظهار داشت: اگر بر روی اعتقادات پافشاری کنیم و بتوانیم مفاهیم قرآنی را برای دنیا عرضه کنیم زهر عملیان روانی دشمن از بین خواهد رفت.



فیلم مریم مقدس در بین مسیحیان تأثیر فراوانی داشت



وی به ساخت فیلم مریم مقدس اشاره کرد و گفت: این فیلم تأثیرات روانی شگرفی ذاشت و برای اولین بار نشان داد که شیعیان می‌توانند وارد این عرصه شوند که این فیلم به پاپ اهدا شد و موجب اثرات مثبتی در دنیا شد.



بحرانی اضافه کرد: این فیلم از سال 80 تا کنون در تمامی کشورها ترجمه شده است و خود مردم مبلغ فیلم هستند و این احساس در سایر مذاهب ایجاد شده است که مسلمانان چقدر نسبت به مقدسات ادیان الهی وفادار هستند.



کارگردان فیلم سینمایی مُلک سلیمان افزود: وقتی فیلم مریم مقدس در کلیسای بزرگ واشنگتن به نمایش درآمد کشیشان آنجا اظهار می‌کردند که ما نمی‌دانستیم که قرآن تا این اندازه نسبت به مقدسین ما شأن و مقام قائل است.



وی ابراز داشت: این فیلم در نیجریه به زبان فرانسوی دوبله شد که پس از پخش آن باعث توقف جنگ داخلی بین مسلمانان و مسیحیان شد و فضای صلح و صفا در آن منطقه حاکم شد.



بحرانی در ادامه عنوان داشت: امروز با تفکرات مذهبی آهسته آهسته و در دراز مدت در حال نفوذ هستیم که در این راستا با پخش فیلم حضرت یوسف‌(ع) از جمله اثرات آن در کشور‌های دیگر تمایل به رعایت حجاب در بین خانم‌ها بود و زنان زیادی به سمت حجاب روی آوردند.



وی به ساخت فیلم ملک سلیمان اشاره کرد و افزود: در این فیلم بنیان‌های فکری غرب در خصوص حکومت سلیمان را زیر سوال بردیم .



بحرانی اضافه کرد: ساخت این فیلم بر اساس قران بود و فکر کردیم که نباید علنا وارد چالش شویم و همان چیزی که قرآن گفته است را عمل کنیم.



کارگردان فیلم سینمایی مُلک سلیمان در بخش پایانی سخنان خو با بیان اینکه فضای رسانه‌ای ما به ابتذال و بن‌بست رسیده است افزود: متولین امر در حالتی از استیصال قرار دارند که چگونه و چه برنامه‌ای را باید برای فرهنگ و سینما ترسیم کنند.

