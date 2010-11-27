مجروحیت چند فلسطینی در اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری یونایتد پرس، منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به سوی چند جوان فلسطینی درنزدیکی گذرگاه بیت حانون-ایرز درشمال غزه آتش گشوده اند و یک نفر ازآنها را زخمی کردند.

"ادهم ابوسلیمه" مسئول خدمات پزشکی فلسطینی گفت: که جوان مجروح فلسطینی با آمبولانس به بیمارستان "کمال عدوان" برای معالجه اعزام شد.

بر اساس این گزارش، مجروحیت وی وخیم نیست.

وی ادامه داد : یک صیاد فلسطینی نیز عصر امروزدرساحل" بیت لاها "درشمال غزه با آتش نظامیان اشغالگرزخمی شد و به بیمارستان مذکوراعزام شد.

همچنین منابع امنیتی ازمجروح شدن یک کودک فلسطینی براثرگلوله نظامیان اسرائیلی درنزدیکی مرز ایرز خبردادند.