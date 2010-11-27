  1. بین الملل
  2. سایر
۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۹:۳۶

در غزه رخ داد:

مجروحیت چند فلسطینی در اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی

مجروحیت چند فلسطینی در اثر تیراندازی نظامیان رژیم صهیونیستی

منابع امنیتی و بیمارستانی از هدف قرار گرفتن سه فلسطینی بوسیله نظامیان رژِیم صهیونیستی خبر می دهند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری یونایتد پرس، منابع فلسطینی اعلام کردند که نظامیان صهیونیست به سوی  چند جوان فلسطینی درنزدیکی گذرگاه بیت حانون-ایرز درشمال غزه آتش گشوده اند و یک نفر ازآنها را زخمی کردند.

"ادهم ابوسلیمه" مسئول خدمات پزشکی فلسطینی گفت: که جوان مجروح فلسطینی با آمبولانس به بیمارستان "کمال عدوان" برای معالجه اعزام شد.

بر اساس این گزارش، مجروحیت وی وخیم نیست.

وی ادامه داد : یک صیاد فلسطینی نیز عصر امروزدرساحل" بیت لاها "درشمال غزه با آتش نظامیان اشغالگرزخمی شد و به بیمارستان مذکوراعزام شد.

همچنین منابع امنیتی ازمجروح شدن یک کودک فلسطینی براثرگلوله نظامیان اسرائیلی درنزدیکی مرز ایرز خبردادند.

کد مطلب 1199434

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها