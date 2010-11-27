به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت‌الاسلام سید جواد موسوی هوایی بعد از ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه همایش آموزشی، تخصصی و مهارتی روحانیون مستقر سراسر کشور که در مجتمع فرهنگی نور قم برگزار شد، با اشاره به اهمیت و جایگاه تبلیغ دین، اظهار داشت: متاسفانه عده‌ای وقتی از قشر روحانی نکته‌ای دیده می‌شود خیلی زود ضرب در چند هزار می‌کنند و بعد ضرب در همه روحانیون می‌کنند. رضاخان ملعون نکته‌ای در بین مردم ما به وجود آورد که همیشه متعلقات زندگی روحانیون زیر ذره‌بین باشد.



وی با بیان اینکه باید مسئله تبلیغ دین از مسائل رفاهی طلاب تفکیک شود، خاطرنشان کرد: اگر بر روی مسئله اهمیت تبلیغ کار شود، مسائل جنبی آن که یکی از آنها مسائل مادی است کمرنگ می‌شود.



موسوی هوایی تصریح کرد: این مطلب باید برای ما جا بیفتد که تبلیغ دین از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است و در واقع جزو وظیفه روحانیون است.



تشریح وظایف مشترک انبیای الهی و روحانیون



موسوی هوایی خاطرنشان کرد: اصلی‌ترین وظایفی که انبیا و اولیای الهی انجام می‌دهند برعهده روحانیون است و مبلغان باید در این راستا گام بردارند.



وی با بیان اینکه خداوند چهار وظیفه را بر عهده انبیا و اولیای الهی گذاشته است، تصریح کرد: اولین وظیفه انبیای الهی تبیین کلام الهی بود و مقدمه این کار، دریافت است و مقدمه دریافت خوب نیز انس است، یعنی طلبه باید با قرآن انس داشته باشد.



وی عمل به مکتب را دومین وظایف انبیای الهی دانست و تاکید کرد: هر شخصی که به عنوان انسان مترقی بخواهد به سمت خدا رشد و حرکت کند باید به مکتب عمل کند.



موسوی هوایی افزود: این عمل فقط در احکام نیست، بلکه در اخلاقیات و عقاید هم باید عملیاتی شود.



وی با بیان اینکه تمام انبیای الهی در بین مردم زیست دینی داشتند، گفت: اگر بخواهیم دین اهل بیت(ع) را به اقشار مختلف منتقل کنیم، ابتدا این آموزه‌ها باید در جانمان بنشیند و بعد در بین مردم زیست دینی داشته باشیم.



معاون آموزش و پژوهشی سازمان تبلیغات اسلامی سومین وظیفه مشترک انبیای الهی و روحانیون را تربیت شاگردان عنوان کرد و یادآور شد: روحانیون باید در منطقه‌ای که حضور دارند جوانان انقلابی را شناسایی و به آنها درس بدهند.



موسوی هوایی تلاش برای حاکمیت دین و احکام، اخلاق و عقاید الهی بر جامعه را چهارمین وظیفه انبیا و روحانیون دانست و تاکید کرد: تمامی انبیا و اولیای الهی با این نیت تلاش می‌کردند و اگر کسی به فکر دعوت مردم به خود باشد در کارش موفق نیست و از بین می‌رود.



وی در پایان سازمان تبلیغات اسلامی را بسترساز انجام این وظایف دانست و بر لزوم تلاش بیشتر روحانیون مستقر در راستای وظایف اشاره شده تاکید کرد.