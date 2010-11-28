هیچ چیز در کاراته سرجایش نیست/ آقایان باید پاسخگوی این ناکامی باشند

حسین روحانی ضمن بیان مطلب فوق به خبرنگار مهر افزود: اینکه در بازیهای آسیایی گوانگجو کاراته کای ما حریف نپالی را ناپلئونی شکست می دهد و در نهایت به یک حریف مالزیایی که هیچوقت در مبارزه مقابل کاراته کاهای ایرانی برنده نبوده، نتیجه را واگذار می کند به هیچ عنوان قابل درک نیست.

وی ادامه داد: همین حریف مالزیایی را من سه بار شکست داده ام و قاطعانه می گویم هیچ چیزی در چنته ندارد و الان نزدیک به 40 سال سن دارد. همه این حریفان در مسابقات جهانی زنگ تفریح هستند و اگر از مرحله اول به دور دوم گام بگذرانند برایشان توفیق بزرگی بحساب می آید، آنوقت در گوانگجو خود را به سکوهای قهرمانی می‌رسانند و کاراته کاهای ما تماشاگر موفقیت آنهاهستند. این مسائل واقعاً دردآور است!

پر افتخارترین کاراته کای ایران در مورد انتخاب مهدیزاده در وزن 60- کیلو گرم برای اعزام به گوانگجو گفت: مهدیزاده کاراته کای بااخلاقی است و با او هیچ مشکلی ندارم، ولی با وجود آنکه چهار بار در اردوها وی را شکست داده بودم، دائماً می گفتند حسین روحانی از مبارزه با او می ترسد و نمی خواهد با مهدیزاده روبرو شود.

روحانی ادامه داد: آقایان در برنامه زنده تلویزیونی نشستند و گفتند که می خواهند روحانی را بدون انتخابی به جهانی ببرند در حالی که من در طول تمام این سالها با حضور در رقابتهای انتخابی افتخار پوشیدن پیراهن تیم ملی را بدست آورده و عازم مسابقات جهانی شدم. متاسفانه بجز تخریب روحیه هدف دیگری نداشتند و همان آقایان اکنون باید پاسخگوی ناکامی های کاراته در بازیهای آسیایی باشند!

وی ادامه داد: کسب چهار مدال برای تیم مردان محتمل بود و چندان دور از دسترس نبود، چهار مدالی که حداقل دو تای آن طلا بود. من یکی از طلاها را برای قاسمی کنار گذاشته بودم و با این قرعه ای که نصیب محمد قاسمی شده بود او باید براحتی صاحب نشان طلا می شد.

سرگروه تیم ملی با اشاره به اینکه تیم اعزامی به گوانگجو نسبت به تیم اعزامی به مسابقات جهانی شرایط کاملاً متفاوتی داشت، گفت: این تیم از هر نظر شرایط بهتری داشت. امکانات خوب اردویی، دیدارهای تدارکاتی مناسب و...اما آنها نتوانستند از این شرایط چگونه بهره بردند؟