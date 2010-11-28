آمار بازگشت مجدد به زندانهای کشور 2.7 درصد است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حمید رضا علی اکبری عصر شنبه در جشنواره کارآفرینی زندانیان آزاد شده گلستان گفت: اگر به آمارهای رسمی دنیا مراجعه شود، خواهید دید آمارهای بازگشت مجدد زندانیان به زندان در کشورهای مختلف دنیا 37درصد و در بهترین جاهای دنیا بین 20 تا 30 درصد است.

وی اظهار داشت: این درحالیست که این آمار با توجه به رویکرد اصلاحی و تربیتی در زندانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، 19 درصد بوده است تا اینکه به معجزه ایجاد و فعال سازی مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان در راستای ایجاد اشتغال پایداربرای زندانیان آزاد شده این درصد به 2.7 کاهش پیدا کرد.

علی اکبری اظهارداشت: براساش آمار، کسانیکه به زندان می آیند در یک دوره 10 تا 20 ساله یکی از بستگان درجه اولشان زندانی بوده است و چه بکنیم که اگر امروز شخصی به هر دلیلی راهی زندان شد فردا، خدای ناکرده فرزند این زندانی به زندان نیاید که همه رهکارهای علمی، فقهی، دینی گفته کار است.

وی تاکید کرد: اگر شخص شغل و یک درآمد پایدار داشته باشد سراغ جرم نمی رود.

وی اظهار داشت: آمار می گوید درد خیلی از کسانیکه به زندان آمده اند، بیکاری بوده است و بیکاری عامل اصلی پرشدن زندانهای ماست، پس به دنبال حل مشکل بیکاری مردم باشید.

مدیرکل اقدامات تامینی و تربیتی سازمان زندانهای کشور گفت: امروزایرانیان در دنیا به گونه ای افتخار آفرین هستند که هر روزخبری از یک اختراع، اکتشاف، نوآوری و یا حرکتی پزشکی و علمی در داخل ایران اتفاف می افتد و ما به آن افتخار می کنیم.

وی افزود: یکی از حرکتهایی که ما به آن افتخار می کنیم و در دنیا بی نظیر است، فعالیتهای مفید و موثر مراکز مراقبت بعد از خروج زندانیان است.