قیمت نان در خراسان شمالی کاهش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، سیدعلی اکبر مؤذن شنبه شب در همایش خبازیهای شهرستان شیروان اظهارداشت: با اجرای هدفمند شدن یارانه ها پیش بینی 30 در صد کاهش قیمت نان در این استان امکان پذیر خواهد بود.

وی تصریح کرد: تاکنون در سراسر کشور سالیانه چهار هزار میلیارد تومان یارانه در بخش نان و آرد پرداخت می شد که با اجرای هدفمندی یارانه ها قیمتهای ملی گندم در اختیار کارخانجات آرد و گندم سازی قرار می گیرد و جهاد کشاورزی استفاده از بذرهایی که با نظر کارشناسان اعلام می کند، آرد ونان با کیفیت عالی تولید و پخت خواهد شد.

وی بیان داشت: با هدفمندی یارانه ها قیمت نان کاهش خواهد یافت و قیمت نان آزاد از الان مناسب تر و ارزان تر خواهد شد و امید می رود مرد م اصلاح الگوی مصرف را رعایت نمایند و به میزان واقعی خرید کنند.



مؤذن مطالبه پول توسط رانندگان حمل ونقل خبازیها را خلاف اعلام و خاطر نشان کرد: به هیچ عنوان فروش سهمیه آرد در خبازیها نباید صورت گیرد.

فرماندار شهرستان شیروان نیز در این جلسه گفت: اجرای هدفمند کردن یارانه ها از روی اخلاص صورت گرفته است و اجرای این طرح فرصت طلائی است برای ملت ایران اسلامی و بر ما واجب است که از این قانون تبعیت کنیم.



علی اصغر محمود زاده افزود: میانگین آرد در بازار آزاد 400 تومان است که سهمیه هر نفر در ماه 10 کیلو گرم است که دولت در هر ماه برای شهرستان شیروان 768 میلیون تومان یارانه می پردازد.



وی با اشاره به اینکه 20 روستای این شهرستان دچار مشکل حاد آب شرب هستند خاطرنشان کرد: در سال 89 یک میلیارد و 500 میلیون تومان برای آب شرب روستایی و سه میلیارد تومان برای راه روستایی بودجه تخصیص داده شده است.



هم اکنون هزار و 104 نانوایی شهری و روستایی در خراسان شمالی فعالیت می کنند که از این تعداد 864 نانوایی بربری پز، 10 نانوایی سنگک، 38 واحد نان لواش، 10 نانوایی تافتون و 182 نانوایی نیز نانهایی دیگر مثل نان عراقی و اسفراینی می پزند و 27 نانوایی نیز در استان آزادپز است.

