64 درصد از جمعیت روستایی کردستان از آب شرب بهداشتی برخوردار هستند

رحمان رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: با همت، تلاش و کوشش شبانه روزی کلیه پرسنل شرکت آبفار کردستان 809 روستای استان با جمعیتی بالغ بر 370 هزار نفر که 64 درصد جمعیت روستایی کردستان را شامل می شود از نعمت آب شرب بهداشتی بهره مند هستند.

وی خاطر نشان کرد: کل انشعابات مشترکین تحت پوشش این شرکت 100 هزار و 199 مورد است که در صورت بهره برداری از پروزه های در دست ساخت این میزان افزایش خواهد یافت و در کنار آن امکان بهره مندی از آب شرب بهداشتی و سالم برای بخشی زیادی از جمعیت ساکن در روستاهای کردستان فراهم خواهد شد.

مدیر عامل شرکت آبفار کردستان با اشاره به میانگین مصرف آب در مناطق روستایی این استان بیان داشت: میانگین مصرف هر مشترک در هر دوره دو ماهه31 متر مکعب است که روستاهای تابعه شهرستان قروه جزء پر مصرف ترین و روستاهای شهرستان سنندج جزء کم مصرف ترین مشترکین در سطح استان به شمار می روند.

رحیمی در ادامه با اشاره به میزان اعتبارات و پروژه های در دست ساخت شرکت آب و فاضلاب روستایی استان کردستان در سال جاری عنوان کرد: تصویب تعداد 106 پروژه با اعتبار 141 میلیارد ریال در سال جاری با تخصیص 9 ماهه 81 میلیارد و 893 میلیون ریال از جمله برنامه های این شرکت برای افزایش شمار روستاهای بهره مند از آب شرب بهداشتی و سالم به شمار می رود.