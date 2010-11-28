مقاومت مسلحانه تنها ضامن حفظ قضیه فلسطین است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، خالد مشعل شب گذشته با سخنرانی در کنفرانس ملی دفاع از آرمانهای فلسطین در دمشق اظهار داشت: مقاومت با چالشهای ویژه بسیاری در کرانه باختری مواجه است.

وی گفت: بدون تغییر واقعیت در کرانه باختری مبنی بر روی آوردن به مقاومت در برابر اشغالگران اسرائیل و نیز از بین رفتن شهرکهای اسرائیلی، آرمانهای ملت فلسطین در معرض تخریب و نابودی قرار خواهد گرفت.

مشعل تصریح کرد: آزادی وجب به وجب اراضی اشغالی فلسطین و عدم مشروعیت بخشیدن به هرگونه اشغالگری اسرائیل و تاکید بر اینکه قدس پایتخت کشور مستقل فلسطین است و مقاومت تنها راه باز پس گیری اراضی اشغالی است و فلسطین بخشی از امت اسلامی است از جمله آرمان های ملت فلسطین به شمار می رود.

رئیس دفتر سیاسی جنبش حماس در ادامه گفت: علیرغم کمک های غرب به ابومازن و نیروهای وابسته به آن تنها مقاومت مسلحانه قضیه فلسطین را زنده نگه خواهد داشت و حافظ آن خواهد بود.

وی اظهار داشت: حماس با مذاکرات صلح مخالف است، زیرا این امر حقوق ملت فلسطین از جمله حق بازگشت آوارگان فلسطینی و اراضی اشغالی 1967 را به معرض فروش می گذارد.

مشعل افزود: من از سود یا یک توافقنامه تجاری سخن نمی گویم و زمین، هویت و کرامت تنها سرمایه های ملت فلسطین به شمار می رود.

وی در پایان گفت: زمانی که در توازن میان اسرائیل و فلسطین اختلال وجود داشته باشد مذاکرات به یک روند اهانت آمیز روزمره تبدیل می شود.

خاطرنشان می شود مذاکرات مستقیم سازش میان تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم صهیونیستی که از دوم سپتامبر (11 شهریور) آغاز شده، هم اکنون به دلیل از سرگیری توسعه شهرک ها در کرانه باختری متوقف شده است.