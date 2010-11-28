مبلغان باید پیام غدیر را به نسلهای آینده انتقال دهند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام حسن ملکمحمدی در همایش غدیر و عاشورا که شامگاه شنبه در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد در سخنانی گفت: غدیر، اصلیترین موضوع و رکن رکین اسلام است و عاشورا نیز از ارکان اساسی اسلام به شمار میرود.
وی تصریح کرد: اسلام ناب محمدی بر روی سه رکن غدیر، عاشورا و انتظار استوار است که غدیر به منزله ریشه و پایه و اساس و عاشورا نیز به منزله تنه این درخت و انتظار نیز به منزله میوه و ثمره آن است که هر سه مورد ریشه در قرآن دارد.
ملکمحمدی با بیان اینکه قرآن برای تمامی عرصهها و مکانها نازل شده است، افزود: همانگونه که پیامبر(ص) فرمود که اگر امر خداوند را ابلاغ نمیکردم تمام اعمالم بینتیجه میشد، ما نیز اگر در ارسال پیام غدیر کوتاهی کنیم رسالت خود را به درستی انجام ندادهایم.
وی با بیان اینکه مبلغان پیام آوران غدیر هستند، اظهار داشت: باید نسل به نسل امر پیامبر(ص) را اطاعت کرد و این پیام را به نسل های بعدی انتقال داد.
نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: آنقدر که در اسلام در خصوص ولایت سفارش شده است به هیچ امری سفارش نشده است که پیامبر اکرم (ص) بعد از حج آن حماسه را آفرید و در خطبه غدیر به 50 آیه از قرآن اشاره کرد که 25 آیه آن در زمینه اهل بیت (ع) و 15 آیه نیز در خصوص دشمنان اسلام است و 10 مرتبه کلمه ائمه و 40 مرتبه نام علی(ع) را به زبان میآورد.
وی گفت: حقیقت دین و تجسم عینی قرآن و آئینه تمام نمای جلال و جمال خداوند علی (ع) است و با ولایت علی (ع) نعمت و دین تمام شد و دشمنان با ولایت آن حضرت مأیوس شدند.
اقتدار ایران به برکت ولایت است
وی با بیان اینکه ولایت در جامعه اتحاد ایجاد میکند، افزود: در هیچ کجای جهان هیچ اقدامی بدون امنیت صورت نمیگیرد که محور امنیت وحدت و محور وحدت ولایت است.
ملکمحمدی افزود: اقتدار ملت ایران به برکت ولایت است که در سالهای قبل ملت ایران یک ملت عقب افتاده بود که با وجود اینکه اسلام و مردم نیز در آن زمان حضور داشتند ولی کارآیی چندانی نداشت که امام خمینی(ره) آمد و دین را تفسیر عملی و دین کامل را احیا کرد.
نماینده مردم دامغان در مجلس اضافه کرد: بزرگترین پیام اسلام تن به ذلت ندادن است که اگر بخواهیم در تمام جهان اسلام را حاکم کنیم جز با ایجاد وحدت صورت نمیگیرد.
عاشورا امتداد غدیر است
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عاشورا امتداد غدیر است، افزود: کسانی که غدیر را فراموش کردند فریب دنیاطلبان را خوردند و تمام کسانی که عاشورا را به وجود آوردند از این طیف به شمار میروند.
دبیر فراکسیون غدیر مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: تمام کسانی که در عاشورا فارغ التحصیل شدند پیام غدیر را به خوبی درک کردهاند.
ملکمحمدی در ادامه به مشترکات غدیر و عاشورا اشاره کرد و افزود: این دو حادثه هر دو به امر خداوند بود و خداوند میخواست که حسین(ع) را خونین ببیند.
وی ادامه داد: هر دو حادثه بعد از ایام حج رخ داد و گرداننده هر دو حادثه نیز معصوم بودند.
ملک محمدی با بیان اینکه غدیر از اسرار الهی و رگ اصلی اسلام و صاعقهای بر پیکر باطل بود، خاطرنشان کرد: اوج حادثه غدیر و عاشورا بعد از نماز ظهر و عصر بود که در غدیر علی (ع) روی دست پیامبر(ص) قرار گرفت و با بلند کردن دست حضرت، حجت بر همه تمام شد و در عاشورا نیز علی اصغر بر روی دستان امام حسین (ع) قرار گرفت و در این زمان نیز حجت بر همگان تمام شد.
دبیر فراکسیون غدیر مجلس شورای اسلامی گفت: هر دو صحنه غدیر و عاشورا دارای نکات آموزنده فراوانی است که اگر مردم آن زمان تسلیم امویان و ابنزیادها را نمیخوردند حادثه عاشورا بوجود نمیآمد.
ملکمحمدی در بخش پایانی سخنان خود به تفاوتهای این دو حادثه اشاره کرد و اظهار داشت: در غدیر مسلمانان به امر خداوند با علی(ع) سه روز بیعت کردند اما در عاشورا مسلمانان بیعت شکنی کردند و در غدیر به علی(ع) سلام میکردند و در عاشورا به امام حسین(ع) بی احترامی میکردند و جواب حسین(ع) را نمیدادند.
قم - خبرگزاری مهر: دبیر فراکسیون غدیر مجلس شورای اسلامی مبلغان را پیام آوران غدیر عنوان کرد و گفت: باید دستور پیامبر (ص) را اطاعت کرد و این پیام را به نسلهای بعدی انتقال داد.
به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجتالاسلام حسن ملکمحمدی در همایش غدیر و عاشورا که شامگاه شنبه در مجتمع آموزش عالی فقه برگزار شد در سخنانی گفت: غدیر، اصلیترین موضوع و رکن رکین اسلام است و عاشورا نیز از ارکان اساسی اسلام به شمار میرود.
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