دکتر سید محمد ثقفی در گفتگو با خبرنگار مهر در مورد اینکه علوم انسانی بسیار گسترده هستند و عالمان یک علم انسانی به علوم دیگر نیازمند هستند. شما به کدامیک از علوم انسانی دیگر در رشته خود بیشتر نیاز دارید؟ گفت: علوم انسانی دربرابر علوم طبیعی است. بنابراین در رابطه با خصوصیات انسان، مجموعه علوم انسانی مطرح می‏شود. آنوقت رفتار انسان گاهی سیاسی، گاهی اقتصادی، گاهی رفتار اجتماعی،گاهی زبانی و ادبیات، گاهی سرگذشت زندگی ،تاریخ و گاهی فلسفه تاریخ است. بنابراین این نحوه تقسیم درباره رفتار انسان در قرن نوزدهم به بعد به نفع علوم انسانی پدید آمد.

وی افزود: مبتکر علوم انسانی در برابر علوم طبیعی عمدتاً انسانشناسان قرن نوزدهم و بیستم هستند که عمدتاً فرهنگ شناسان بودند. بنابراین یک علم طبیعی بود و یکی هم بعد از تئوری داروین یک رشته‏ای پدید آمد به نام مطالعه انسان از بعد فرهنگی. لذا رشته‎های علوم انسانی مطرح شدند که تعدادی از آنها را شمردم. بنابراین شناخت یک بعد از رابطه انسانی،حوزه علوم انسانی را تشکیل می‏دهد و از آنجایی که شناخت همه انسان در کل بر همگان مطرح نیست در نتیجه رشته‎های متخصص در رابطه با انسان و رابطه او با جامعه و دیگران مطرح می‏شود. بنابراین شناخت انسان در بعد معین اجتماعی،حوزه تخصصی علوم انسانی است که در عصر ما مطرح است.

این استاد جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی در مورد اینکه درجهانی که به میان رشته‏ای بودن معروف است شما چگونه با مسئله تخصص کنار می‏آیید؟ چگونه سعی می‎کنید متخصص رشته خود باشید؟ هم اظهار داشت: مسئله میان رشته‏ای چیزی است که الان مطرح است و عمدتاً از طرح مسائل مشترک میان دو رشته است. ارسطو یکوقتی علوم را برحسب موضوع آن مورد تقسیم قرار داد می‌گفت که برای شناخت از علمی ما باید موضوع آن علم را بشناسیم. ولی بعدها این مسئله مورد تردید قرار گرفت چرا که بعضی از علوم میان دورشته مطرح می‎شوند. برای مثال روانشناسی اجتماعی،فلسفه تاریخ یا زیست شناسی اجتماعی ، روانشناسی دینی و...

این محقق و پژوهشگر درادامه تصریح کرد:بطوریکه امروزه ما فلسفه به معنای وجود شناسی داریم بعد هر علمی برای خودش فلسفه درست کرده است مثل فلسفه زبان،فلسفه تاریخ،فلسفه دین،فلسفه حقوق و ... این رشته‎ها بعداً مطرح شده . بنابراین در عصرما که عصر تخصص است و دوره دایرةالمعارفی گذشته است آدم باید در برابر موضوعات مشخص و رشته‏هایی که در آن موضوع مطرح است مطالعه کند تا پاسخگوی سؤالات آن زمینه‏هاباشد.

ثقفی در مورد اینکه متخصصان علوم انسانی تاچه اندازه باید از تحولات علوم طبیعی مطلع باشند هم گفت: یکوقتی مطالعه علوم انسانی عمدتاً از داروین به بعد متأثر از علوم طبیعی بود. برای اینکه در قرن نوزدهم که متد مطالعه پوزیتیویستی مطرح شد عمدتاً طبیعت را معیار قرار می‏داد. بنابراین دانشمندان علوم انسانی بر حسب شناخت انسان متد طبیعت‌شناسی را محور قرار دادند و تأمین روش‌شناختی در علوم طبیعی به قلمروی علوم انسانی وارد شد. لذا روانشناسی را از فلسفه جدا کردند و تبدیل به رفتار شناسی کردند.

این محقق حوزه جامعه‌شناسی دین خاطرنشان کرد: درجامعه‌شناسی هم اسپنسر ،آگوست کنت و امیل دورکیم طبیعت را محور قرار دادند یعنی جامعه را بصورت ارگانیک به بدن انسان تشبیه کردند که مطالعه بدن انسان مقدمه جامعه شناسی می‏شود. بنابرای مشاهده می‏شود که از اول هم مطالعه علوم طبیعی در علوم انسانی مطرح بوده است.