تله فیلم "شیدا" به "چهارگاه" تغییر نام داد

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم که به تازگی تصویربرداری آن در شهرک سینمایی انقلاب و دفاع مقدس کلید خورده است در چهار اپیزود ساخته می‌شود.

در اپیزود اول این فیلم که مربوط به سکانس‌های جنگی است بازیگران جلوی دوربین رفتند. امیر حسین مدرس، حسین رجایی دوست، فرامرزواحد، رائد تمیمی، محسن غلامی، مسعود زارع و حسین سلیمانی بازیگران این اپیزود هستند.

در این فیلم امیر حسین مدرس بازیگر ثابت است و دیگر بازیگران درسه اپیزود بعدی این کارتغییر خواهند کرد. رحیم نوروزی، کیوان محمود نژاد، محمد پورستار و اسماعیل خلج بازیگرانی هستند که در سه اپیزود دیگر به زودی جلوی دوربین می‌روند.

داستان فیلم نیز سرگذشت چهار رزمنده را روایت می‌کند که به شهادت می‌رسند. از شهادت آنها سالها می‌گذرد و داستان در خانواده شهدا پیگیری می‌شود.



دیگر عوامل این فیلم عبارتند از نویسنده: حسین رجایی دوست، مدیر تولید:حسین باقریان، مدیر تصویر برداری: مجید گل سفیدی، برنامه ریز و دستیار اول کارگردان: نازنین کشاورز، صدابردار: هادی افشار، طراح گریم: شهرام خلج، طراح صحنه و لباس: محسن و عکاس: فتاح ذینوری.