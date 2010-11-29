رقابتهای ژیمناستیک بازیهای آسیایی سطح بالایی داشت/ پاداش را نگرفتیم!

هادی خناری نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص نتایجش در بازیهای آسیایی گوانگجو، گفت: سطح رقابت‌های این دوره نسبت به بازیهای دوحه بسیار بالا بود به طوریکه با همین رکوردم در فینال دارحلقه دوحه قطر روی سکوی سوم یا چهارم بودم اما در گوانگجو هشتم شدم.

وی افزود: در دور مقدماتی تمام توان خودم را گذاشتم تا بتوانم با در نظر گرفتن رقبای قدرتمندم دربین هشت نفر قرار بگیرم و راهی فینال شوم. از قبل از ناحیه کمر و کتف دچار آسیب دیدگی بودم به همین دلیل هم در مسابقه شش وسیله شرکت نکردم تا بتوانم حداقل در تک اسباب راهی فینال شوم.

ژیمناست کار کشورمان خاطرنشان کرد: با وجود درمان پزشکی در روز فینال درد شدیدی را تحمل کردم اما برای اینکه از دور مسابقات حذف نشوم مسابقه دادم و در بین فینالیست‌ها هشتم شدم. من در فینال مجبور شدم برای اینکه به مهره‌های کمرم آسیب نرسد فشار زیادی به خودم نیاوردم.

وی با بیان اینکه با این وضعیت ریسک بزرگی کرده که در فینال مسابقه داده است، گفت: در این رشته رقابت بین چینی‌ها، ژاپن و کره‌ای‌ها بود به طوریکه دو چینی در ماده دارحلقه مدال طلا و نقره گرفتند. من با رکورد دور مقدماتی‌ام می‌توانستم سوم یا چهارم بشوم اما مصدومیت نگذاشت به این خواسته ام برسم.

خناری‌نژاد در مورد تدارکات پیش از اعزام به بازیهای آسیایی، گفت: ما پیش از حضور در بازیهای آسیایی در سه مسابقه مهم از جمله قهرمانی جهان و انتخابی المپیک شرکت کرده بودیم و این مسئله فشار سنگینی به تیم ما وارد کرده بود. با این حال در گوانگجو رکورد خوبی زدم و اگر همین رکورد را می‌زدم در مسابقات هلند به فینال می‌رسم.

وی با بیان اینکه تنها دو روز مانده به مسابقات وارد گوانگجو شده اند، گفت: تیم ما قرار بود پنج روز زودتر به گوانگجو بیاید اما تنها دو روز مانده به مسابقات وارد این شهر شدیم. در کنار آن پاداش سازمان تربیت‌بدنی که پیش از گوانگجو به همه ورزشکاران رشته های مختلف داده شد به ما پرداخت نشد!

هادی خناری نژاد تنها ژیمناست ایران در مرحله فینال تک اسباب(دارحلقه) بازیهای آسیایی گوانگجو بود. وی در دور مقدماتی رکورد بسیار خوبی زد اما به دلیل مصدومیت در فینال به مقام هشتمی آسیا بسنده کرد. تیم ژیمناستیک ایران در بازیهای آسیایی گوانگجو مقام هشتم دوره قبل را تکرار کرد و با داشتن دو نماینده در بخش قهرمان قهرمانان و یک فینالیست در تک اسباب به کار خود در شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی گوانگجو پایان داد.

شانزدهمین دوره بازیهای آسیایی از 21 آبان تا 6 آذرماه در گوانگجو چین برگزار شد و کاروان ورزش ایران در رده چهارم جدول توزیع مدال ها قرار گرفت.