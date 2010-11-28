کرمان میزبان مسابقات پهلوانی آسیا در سال 90 است

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، فرهاد طلوع کیان عصر یکشنبه در مراسم تجلیل از ورزشکاران و پهلوانان کرمان اظهارداشت: هم اکنون استان کرمان به عنوان قطب اول ورزش زورخانه ای در کشور مطرح است و کسب عناوین برتر این ورزش در سالهای اخیر نشان از موفقیت ورزش زورخانه ای در استان کرمان دارد.

وی با اشاره به میزبانی ایران در مسابقات آسیایی ورزشهای زورخانه ای آسیا طی سال آینده گفت: در صورتیکه ساخت زورخانه بین المللی کرمان تا سال آینده به اتمام برسد میزبانی مسابقات آسیایی سال 90 به کرمان سپرده خواهد شد.

این مسئول خاطرنشان کرد: یکی از شاخصهای میزبانی در استانها کسب عنوانهای برتر کشور است که هم اکنون استان کرمان در این زمینه بسیار موفق ظاهر شده است.

وی افزود: ورزش زورخانه ای که بومی ایران است می تواند به عنوان عامل مهمی در توسعه فرهنگ ایران زمین محسوب شود و خوشبختانه طی سالهای اخیر شاهد گسترش این ورزش در کشورهای مختلف آسیا بوده ایم.

دبیر فدراسیون ورزشهای پهلوانی و زورخانه ای با تاکید بر لزوم سرمایه گذاری در ورزش زورخانه ای گفت: اگر تنها گوشه ای از سرمایه گذاری هنگفتی که در برخی ورزشها صورت می گرفت در این ورزش انجام شود شاهد تحول بزرگی در این ورزش خواهیم بود.

وی همچنین با اشاره به روند ساخت زورخانه بین المللی کرمان گفت: این زورخانه هم اکنون با روند صعودی قابل قبولی در حال تکمیل است.

طلوع کیان همچنین افزود: یکی از سیاستهای فدراسیون وجود حداقل یک زورخانه در هر شهر است.