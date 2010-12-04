دکتر فتح الله کریم زادگان در گفتگو با خبرنگار مهر، ساخت تجهیزات برای توسعه نانوفناوری را از اولویت های این مرکز نام برد و افزود: در این راستا با توجه به نیازهای کشور اقدام به تولید نانو ذرات مورد نیاز بخش صنعت شد البته در حال حاضر در این پژوهشکده توانایی تولید نانو کامپوزیتهای فلزی، سرامیکی، پلیمری و غیرفلزی وجود دارد.

وی توسعه دانش فنی تولید نانو کریستال ها را از دیگر زمینه های تحقیقاتی پژوهشکده نانوفناوری دانشگاه صنعتی اصفهان ذکر کرد و اظهار داشت: با توجه به کاربردهای بسیار زیاد این نانو ذرات در بخش صنعت پروژه های تحقیقاتی در این زمینه تعریف شد که با اجرایی کردن این پروژه ها موفق به تولید نانو ذرات B4C (کاربید بور) شدیم.

رئیس پژوهشکده نانو فناوری و مواد پیشرفته دانشگاه صنعتی اصفهان، کاربید بور را یک نسوز قوی با نقطه ذوب بالا معرفی کرد و ادامه داد: این نانو ذرات دارای کاربردهای فراوانی در صنایع مختلفی چون صنایع هسته ای و نظامی دارند.

وی با بیان اینکه این مواد با قیمتهای گزاف و با کیفیت نامناسب به ما فروخته می شد، گفت: اکنون نانو ذرات با کاربرد در صنایع هسته ای و نظامی با خلوص بالاتر نسبت به نمونه های خریداری شده در مقیاس صنعتی تولید شد.

کریم زادگان ZNO (نانو اکسید روی) و نانو ذرات نقره را از جمله دستاوردهای این پژوهشکده در حوزه پزشکی نام برد و خاطر نشان کرد: نانو اکسید روی در صنایع آرایشی و بهداشتی به کار می رود ضمن آنکه دارای خاصیت آنتی باکتریال است.