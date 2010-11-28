شلوغ کاری برای هیچ؛ روایتی دیگر از طبل توخالی منافقین

شبکه خبری بی.بی.سی روز پنجشنبه 4 آذر ماه در خبری اعلام کرد: پارلمان اروپا طی قطعنامه‌ ای از وزارت خارجه آمریکا خواست نام سازمان مجاهدین خلق (گروهک منافقین) را از فهرست سازمانهای تروریستی خود خارج کند.

بی.بی.سی در خبر خود ادعا کرد : قانونگذاران اروپایی در این قطعنامه که روز پنجشنبه به تصویب بیش از نیمی از ۷۳۶ نماینده رسید، از کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا خواستند در این زمینه با دولت باراک اوباما گفتگو و رایزنی کند.



یک دیپلمات در اروپا که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با مهر در این باره اعلام کرد که داستان انتشار این خبر از سوی بی.بی.سی و برخی از روزنامه های غربی همچون وال استریت ژورنال تلاش برای زنده کردن یک گروهک مرده است.



نحوه اقدام گروهک منافقین برای کسب رضایت نمایندگان اروپا



نکته جالب در مورد این خبر آن است که قید نشده این قطعنامه در کدامیک از بخش ها و یا کمیته های پارلمان اروپا به تصویب رسیده و هیچ اشاره ای نیز به نام نمایندگانی که به این قطعنامه رای داده اند نیز نشده است.



بر اساس این گزارش و بر اساس تائید افراد حاضر در اتحادیه اروپا، نحوه کار اعضای گروهک منافقین برای صدور چنین قطعنامه هایی بدین گونه است که آنها به مدت سه ماه و یا حتی بیشتر برخی از افراد خود را بصورت مداوم به دفتر نمایندگان اتحادیه اروپا اعزام می کنند و این افراد در هنگام صحبت با نمایندگان اروپایی سوالاتی بدیهی که پاسخ تمام انسانها به آنها یکسان است را مطرح می کنند؛ سوالاتی از قبیل "آیا شما از شکنجه حمایت می کنید؟ و یا اینکه آیا شما از زیرپاگذاشتن حقوق بشر حمایت می کنید و پرسش هایی از این دست. وقتی که با پاسخ طرف مقابل مواجه شدند آنگاه می گویند که ایران دست به این اقدامات می زند و طرف اروپایی نیز در پاسخ می گوید "اگر ایران این کارها را انجام می دهد خوب ما آن را محکوم می کنیم".



در مرحله بعد اعضای گروهک منافقین نامه ای را به امضای طرف اروپایی رسانده و بعد این نامه را در اختیار شبکه های خبری و یا روزنامه ها قرار داده و با پرداخت پول و یا موارد دیگر آنها را متقاعد به انتشار این خبر می کنند در حالی که اصلا چنین موردی بطور رسمی در اتحادیه اروپا مطرح نیست، چون اتحادیه بخوبی از ماهیت تروریستی گروهک منافقین آگاه است و ریسک حمایت از یک گروهک ترویستی را قبول نمی کند.



به عبارت دیگر نامه ای که به امضای چند نفر از نمایندگان پارلمان اروپا رسیده در اختیار رئیس دستگاه سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار گرفته و از وی خواسته شده تا از آمریکا بخواهد نام گروهک منافقین را از لیست گروهک های تروریستی خود خارج کند.



بر اساس اعلام مقامات اتحادیه اروپا، آنچه باید به آن توجه کرد این است که اختلافات اتحادیه اروپا با ایران به معنای حمایت آنها از گروهک منافقین نیست. از همین رو باید گفت بر خلاف آنچه گروهک منافقین سعی در القای ان دارد در غرب هیچ خبری نیست.



مطرح بودن؛ رمز ماندگاری



بر اساس عملکرد گروهک منافقین و براساس گزارش های رسیده از کشورهای اروپایی، با توجه به آنکه گروهک منافقین روند رو به نابودی را طی می کند رهبران آن تصمیم گرفته اند برای آنکه همچنان خود را مطرح نشان بدهند هر از چند گاهی دست به اینگونه اقدامات بزنند تا نشان بدهند که همچنان فعال هستند.



از همین رو برخی اوقات دست به برپائی تجمعاتی پنج یا 10 نفره حداکثر 25 نفره در برخی نقاط حساس اروپا می زنند و با انتشار تصاویر مربوط به این تجمعات سعی می کنند تا خود را به عنوان یک گروه زنده نشان دهند.



اما بطور خلاصه می توان گفت که تبلیغات بر روی گروهک منافقین به نوعی زنده کردن یک گروهک مرده است که غرب از پرداختن به آن سعی در حفظ اهرم فشار خود در برابر جمهوری اسلامی دارد.