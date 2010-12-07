برگزاری 40 ساعت کلاس ضمن خدمت برای فرهنگیان

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مجوز برگزاری کلاسهای دوره ضمن خدمت به 720 منطقه آموزشی ارائه شده و مسئولان مناطق آموزش و پرورش باید این دوره ها را طی سال جاری برگزار کنند.

رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین دوره های آموزش بدو ورود 40 هزار معلمی که در سال تحصیلی جاری استخدام شدند در مراکز تربیت معلم در حال برگزاری است و این معلمان باید روزهای پنجشنبه و جمعه در کلاسها شرکت کنند تا همزمان با تدریس در کلاس درس، آمادگی های لازم را نیز بدست آورند.

اسدی گرمارودی با بیان اینکه دوره های ضمن خدمت 40 هزار معلم استخدامی بین 250 تا 350 ساعت است گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم روشهای نوین را در آموزشهای ضمن خدمت به کارگیریم.