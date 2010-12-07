  1. جامعه
  2. سایر حوزه ها
۱۶ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۱۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برگزاری 40 ساعت کلاس ضمن خدمت برای فرهنگیان

برگزاری 40 ساعت کلاس ضمن خدمت برای فرهنگیان

رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش با اشاره به برگزاری کلاسهای ضمن خدمت برای فرهنگیان گفت: این کلاسها برای کارکنان عادی طی 40 ساعت و برای مدیران 60 ساعت برگزار می شود.

اسدالله اسدی گرمارودی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: هم اکنون مجوز برگزاری کلاسهای دوره ضمن خدمت به 720 منطقه آموزشی ارائه شده و مسئولان مناطق آموزش و پرورش باید این دوره ها را طی سال جاری برگزار کنند.

رئیس مرکز آمار، فناوری و نیروی انسانی وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: همچنین دوره های آموزش بدو ورود 40 هزار معلمی که در سال تحصیلی جاری استخدام شدند در مراکز تربیت معلم در حال برگزاری است و این معلمان باید روزهای پنجشنبه و جمعه در کلاسها شرکت کنند تا همزمان با تدریس در کلاس درس، آمادگی های لازم را نیز بدست آورند.

اسدی گرمارودی با بیان اینکه دوره های ضمن خدمت 40 هزار معلم استخدامی بین 250 تا 350 ساعت است گفت: در حال برنامه ریزی هستیم تا بتوانیم روشهای نوین را در آموزشهای ضمن خدمت به کارگیریم.

کد مطلب 1199617

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها