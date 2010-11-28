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۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۵

صداقت:

موج سوم انتقال ایدز نگران کننده است

موج سوم انتقال ایدز نگران کننده است

بندرعباس - خبرگزاری مهر: رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت، تغییر الگوی انتقال ایدز به ارتباط جنسی در بین جوانان که به موج سوم موسوم است را نگران کننده خواند.

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، دکترعباس صداقت شامگاه شنبه در همایش ایدز در جمع دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس با ابراز نگرانی از موج سوم ایدز در دنیا و کشور گفت: برنامه کاهش آسیب با مداخله دانشجویان و جوانان بسیار تاثیر گذار است.

صداقت افزود: اگر بحرانها را در جوانان و نوجوانان مدیریت نشود در رفتارهای پرخطر اعتیاد و ارتباط جنسی قرار می گیرند.

رئیس اداره ایدز وزارت بهداشت با هشدار به رسیدن موج سوم انتقال ایدز بیان داشت: اگر تا پنج سال برنامه و مداخلات صورت نگیرد باید منتظر رسیدن موج سوم انتقال ایدز از ارتباط جنسی غیر ایمن باشیم.

وی دانشجویان را در اصلاح ناهنجاریها تاثیرگذار دانست و افزود: با تغییر نگرش و سالم سازی رفتار دانشجویان و جوانان می توانند خود را واکسینه کنند و باید راههای توانمندسازی در مقابل ناهنجاریها را آموزش ببیند و به دیگران در این زمینه اطلاع رسانی کنند.

کد مطلب 1199623

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