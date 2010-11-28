خاطره محسن رضایی از لباس رزم رهبر معظم انقلاب اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن رضایی در حاشیه دیدار 110 هزار نفری بسیجیان با مقام معظم رهبری با جمعی از بسیجیان دیدار کرد.

فرمانده سابق سپاه پاسداران در دوران هشت سال دفاع مقدس که با لباس بسیجی در این جمع حضور یافته بود به ذکر خاطره ای از مقام معظم رهبری پرداخت و گفت جالب است بدانید که حضرت آقا از چه زمانی از چفیه مستمرا استفاده می کنند.

وی با بیان اینکه چفیه در بین رزمندگان کاربردهای متفاوتی داشته است، اظهار داشت: چفیه علاوه بر اینکه سمبل مقاومت و بسیج بوده در دوران دفاع مقدس دارای کاربردهای متفاوتی بوده از جمله اینکه بسیجیان در هنگام نماز از آن به عنوان سجاده استفاده می کردند.



فرمانده سابق سپاه پاسداران ادامه داد: رزمندگان همچنین از چفیه در زمستان برای جلوگیری از سرما و در تابستان برای جلوگیری از گرما استفاده می نمودند. همچنین رزمندگان در هنگام زخمی شدن برای جلوگیری از تشدید خونریزی از چفیه استفاده می کردند.



وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری نوعا از چفیه در زمان حضور در جبهه ها و مانورهای نیروهای مسلح استفاده می کردند افزود: حضرت آقا در مانور شهادت که در زمان جنگ به خلیج فارس تشریف آورده بودند با لباس سپاهی و چفیه روی عرشه ناو حضور یافتند که باعث روحیه مضاعف رزمندگان دفاع مقدس شده بود.



رضایی افزود: همچنین ایشان در طول دوران دفاع مقدس نیز که در جبهه ها حضور می یافتند عمدتا از لباس نظامی و چفیه استفاده می کردند.



وی ادامه داد: پس از پایان جنگ نیز سپاه پاسداران پنج مانور بزرگ را برنامه ریزی کرد که به تصویب فرمانده کل قوا رسانده بود که در سال 74 اولین مانور تحت عنوان مانور بزرگ عاشورا در منطقه عمومی ساوه برگزار شد که معظم له برای نخستین بار از بسیجیان و سپاهیان به شکل سواره سان دیدند.



دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام ادامه داد: در آن مانور همچنین تانک ها از مقابل معظم له رژه رفتند که حقیقتا مانور جالب توجهی بود خاطرم هست از فرماندهانی که سوار بر تانک از مقابل حضرت آقا رژه رفتند سردار شهید احمد کاظمی بود.



وی با بیان اینکه پیشنهادات مختلفی برای اینکه فرمانده کل قوا با چه لباسی در مانور عاشورا ( سال 74) شرکت کنند ارائه شد که در نهایت ایشان به ابتکار خودشان با چفیه در آن مانور حضور یافتند و از آن موقع چفیه جزو لباس حضرت آقا شد و چفیه معنویت مضاعفی یافت.



فرمانده سابق سپاه پاسداران به مانور دوم که بیت المقدس نامگذاری شد اشاره کرد و افزود: در آن مانور که در تنگه هرمز و خلیج فارس بود مقام معظم رهبری با لباس رزم و چفیه شرکت کرده بودند.



وی به بازتاب حضور رهبر انقلاب در آن مانور اشاره کرد و گفت: در شرایط سیاسی اردیبهشت سال 76 در منطقه حضور معظم له بازتاب وسیعی داشت و گفتنی های فراوانی از آن حضور وجود دارد.



رضایی در پاسخ اینکه چرا شما پس از دوازده سال لباس رزم به تن کرده اید اظهار داشت: افتخار من اینست که یک بسیجی ام و در هفته بسیج این لباس را پوشیدم که بگویم اگر کشورمان تهدید شود من جزء اولین نفرات هستم که برای دفاع از اسلام و وطنم در خط مقدم حاضر خواهم شد.