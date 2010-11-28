تحقیقات در زمینه شناسایی متهم شهادت افسر پلیس آگاهی ادامه دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حسین ساجدی نیا روز یکشنبه در حاشیه مراسم تشیع جنازه افسر شهید پلیس آگاهی گفت: این شهید در اجرای ماموریتی که جزء وظایف وی است به درجه رفیع شهادت نایل شد که شهادت وی را به خانواده‌ شان تسلیت می‌گوییم.

وی ادامه داد: مردم باید بدانند که مجموعه فرزندانشان که در پلیس حضور دارند همواره برای ایجاد امنیت تلاش خود را می‌کند حتی اگر در این حین جان خود را از دست دهند به ایجاد امنیت می‌پردازند.

رئیس پلیس تهران بزرگ اظهار کرد: این شهید خود جزو خانواده شهدا بود که مدتی پیش ازدواج کرده و فرزندی در راه داشت.

سردار ساجدی‌نیا تصریح کرد: شهید احمد طالبی 30 درصد از اموال خود را طبق وصیتنامه اش به کمیته امداد اهدا کرده است.

وی با اشاره به شناسایی متهمان این پرونده گفت: در حال حاضر 9 نفر در زمینه شهادت این مامور پلیس آگاهی شناسایی و دستگیر شده اند که پس از تکمیل بررسیها اقدامات لازم برای برخورد با متهمان انجام می‌شود.

رئیس پلیس تهران بزرگ افزود: از مقامات قضائی درخواست می‌کنیم تا هرچه سریعتر با عوامل شهادت این مامور نیروی انتظامی برخورد قاطع داشته باشند.

سردار ساجدی نیا ادامه داد: همه تدابیر لازم در اجرای ماموریتهای انجام می‌شود اما حادثه همواره در کمین ماموران پلیس است و این اولین حادثه نبوده و آخرین حادثه نیز نخواهد بود.

وی گفت: تمام سعی خود را می‌کنیم تا دیگر کمتر شاهد شهادت اینگونه ماموران در حین انجام وظیفه باشیم.

رئیس پلیس تهران بزرگ تصریح کرد: پلیس همچنان با جدیت کامل با اشرار و مجرمان برخورد می‌کند و هیچ امری حتی شهادت ماموران نیز باعث کوتاهی در انجام وظایف نمی‌شود.