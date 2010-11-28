جزئیات ساخت ماهواره مشترک جهان اسلام / ساخت"بشارت"با تکیه برتوان ایران

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت پروژه ماهواره مشترک کشورهای جهان اسلام پرداخت و گفت: ساخت ماهواره مشترک برای کشورهای اسلامی در حال پیگیری است اما این پروژه نیز مانند دیگر پروژه هایی که قرار است کشورهای مختلف در آن مشارکت داشته باشند در مرحله هماهنگی ابعاد مختلف از نظر مشخصات و بحث های تامین هزینه و نوع بهره برداری قرار دارد.

وی با بیان اینکه این پروژه بعد از تعریف اولیه یا همان استخراج مشخصات اولیه، برای اعلام نظر سایر اعضا و شرکا در سازمان کنفرانس اسلامی ارسال شده و در مرحله جمع آوری نظرات است اضافه کرد: بعد از جمع آوری نظرات، جلسات کارشناسی گذاشته شده و مراحل بعدی که برآورد هزینه ها و تعیین سهم هر کشور است و نیز میزان بهره برداری از ماهواره نهایی خواهد شد. بعد از این مرحله کار طراحی و ساخت آن آغاز می شود.



تقی پور در مورد کشورهایی که قرار است کار طراحی و ساخت پروژه مشترک "بشارت" را انجام دهند گفت: در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی معدود کشورهایی صاحب فناوری فضایی هستند که در راس آنها ایران قرار دارد به همین دلیل در اجرای این پروژه روی توانمندیهای فنی ایران تکیه خواهد شد.