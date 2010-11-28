جزئیات ساخت ماهواره مشترک جهان اسلام / ساخت"بشارت"با تکیه برتوان ایران

رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با خبرنگار مهر به تشریح آخرین وضعیت پروژه ماهواره مشترک کشورهای جهان اسلام پرداخت و گفت: ساخت ماهواره مشترک برای کشورهای اسلامی در حال پیگیری است اما این پروژه نیز مانند دیگر پروژه هایی که قرار است کشورهای مختلف در آن مشارکت داشته باشند در مرحله هماهنگی ابعاد مختلف از نظر مشخصات و بحث های تامین هزینه و نوع بهره برداری قرار دارد.
وی با بیان اینکه این پروژه بعد از تعریف اولیه یا همان استخراج مشخصات اولیه، برای اعلام نظر سایر اعضا و شرکا در سازمان کنفرانس اسلامی ارسال شده و در مرحله جمع آوری نظرات است اضافه کرد: بعد از جمع آوری نظرات، جلسات کارشناسی گذاشته شده و مراحل بعدی که برآورد هزینه ها و تعیین سهم هر کشور است و نیز میزان بهره برداری از ماهواره نهایی خواهد شد. بعد از این مرحله کار طراحی و ساخت آن آغاز می شود.
تقی پور در مورد کشورهایی که قرار است کار طراحی و ساخت پروژه مشترک "بشارت" را انجام دهند گفت: در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی معدود کشورهایی صاحب فناوری فضایی هستند که در راس آنها ایران قرار دارد به همین دلیل در اجرای این پروژه روی توانمندیهای فنی ایران تکیه خواهد شد.
تقی پور در مورد کشورهایی که قرار است کار طراحی و ساخت پروژه مشترک "بشارت" را انجام دهند گفت: در بین کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی معدود کشورهایی صاحب فناوری فضایی هستند که در راس آنها ایران قرار دارد به همین دلیل در اجرای این پروژه روی توانمندیهای فنی ایران تکیه خواهد شد.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از جزئیات ساخت و طراحی ماهواره مشترک جهان اسلام گفت
وی با اشاره به همکاری داوطلبانه و قبول مسئولیت دیگر کشورها در ساخت و اجرای پروژه ماهواره بشارت گفت: در منطقه خاورمیانه کشور ترکیه می تواند در این زمینه مشارکت داشته باشد. همچنین برخی کشورهای عربی، پاکستان و مالزی با توجه به فناوریهای محدودی که دراین عرصه دارند چنانچه مایل باشند و قبول مسئولیت کنند برای ساخت قسمتهای مختلف پروژه به همکاری گرفته می شوند.
تقی پور گفت: زمانی که مشخصات پروژه تدوین شد از کشورها درخواست می شود که با توجه به توانمندی فنی و هزینه، موافقت خود را برای مشارکت در این پروژه اعلام کنند.
به گفته وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات اسامی نهایی کشورهای همکار در این پروژه زمانی مشخص خواهد شد که مشخصات فنی پروژه تعیین شود.
به گزارش مهر، ماهواره "بشارت" که قرار است با همکاری مشترک کشورهای عضو سازمان کنفرانس اسلامی به فضا پرتاب شود. شنیده ها حاکی از آن است که هسته اصلی پرتاب ماهواره بشارت، ایران خواهد بود.
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