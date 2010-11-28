سطح کیفی دانشگاه آزاد بندرعباس افزایش می یابد

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، یوسفی صبح یکشنبه پس از انعقاد تفاهم نامه آموزشی با خانه مطبوعات هرمزگان در جمع خبرنگاران حضور یافت و گفت: دانشگاه آزاد به دنبال کیفیت بخشی در آموزش است و در این راستا سعی می کند با استفاده از هیئت علمی از توان آنها استفاده کند.

وی با تائید اینکه خروجی برخی رشته ها مناسب نبوده، بیان داشت: این موضوع را ناشی از استفاده از اساتید حق التدریس و پروازی می دانم.

یوسفی بیان داشت: برای افزایش هیئت علمی و ارتقای کیفیت تدریس، دانشگاه آزاد بندرعباس تعدادی از دانشجویان را برای گذراندن مقطع دکترا بورسیه می کند.

وی از بورسیه تعدادی از متقاضیان در آینده ای نزدیک خبر داد و تصریح کرد: در حال حاضر سه دانشجوی علوم ارتباطات برای گذراندن مقطع دکترا اعلام آمادگی کرده اند که با این وضعیت به زودی این رشته در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد بندرعباس نیز تدریس می شود.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس ادامه داد: این دانشگاه برای جذب هیئت علمی ملاکهایی در نظر گرفته و اساتیدی که شرایط لازم را داشته باشند جذب دانشگاه می شوند.

وی پایبندی به قانون اساسی کشور را اصل مهم در جذب هیئت علمی ذکر کرد و افزود: اساتیدی که جذب هیئت علمی می شوند نیز باید ولایت مدار و دارای مقالات علمی باشند.

یوسفی همچنین به انتخاب مدیران گروه رشته ها اشاره کرد و گفت: از این پس اساتید حق التدریس به عنوان مدیرگروه در دانشگاه آزاد بندرعباس به کار گمارده نمی شوند.

به گفته وی به کار گرفتن مدیران گروه انتخابی در دانشگاه آزاد انتخابی است که این روش تاثیر مثبت در رشته های دانشگاه خواهد گذاشت.

افزایش قیمت خوابگاه دانشجویی را پیگیری می کنم

وی توجه به خواسته های دانشجویان را از موضوعاتی دانست که آن را دنبال می کند و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران که شهریه خوابگاه افزایش یافته است، افزود: امسال اجازه افزایش شهریه خوابگاه در بندرعباس نداده ام ولی چنانچه شهریه دانشگاه افزایش یافته موضوع را پیگیری می کنم.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بندرعباس همچنین به فعالیتهای تشکل دانشجویی اشاره کرد و گفت: با فعالیت تشکلهای دانشجویی موافقم و اگر تشکلها در مسیر تعیین شده حرکت کنند کار خوبی است و باید از آنها حمایت کرد.

یوسفی با بیان اینکه دانشجو باید اطلاعات سیاسی داشته باشد، بیان داشت: دانشجو باید اطلاعات سیاسی اش افزایش یابد ولی هیچ گاه نباید غرق در امواج سیاسی شود.