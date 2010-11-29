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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۲:۲۴

گزارش علمی تصویری ؛

تصویر چراغی که همانند آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد

تصویر چراغی که همانند آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد

یک سایت فروش دستگاههای الکترونیک کوچک با آغاز فصل خریدهای کریسمس محصول جدیدی را عرضه کرده است که یک چراغ "ال. ای. دی" شبیه به آفتاب پرست است که با قرار گرفتن بر روی اشیای رنگی تغییر رنگ می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت Thinkgeek یک وسیله الکترونیکی کوچک و بسیار جالب را عرضه کرده است این ابزار الکترونیکی یک چراغ "ال. ای. دی" شبیه به آفتاب پرست است که می تواند همانند یک آفتاب پرست واقعی به رنگ محیطی دربیاید که بر روی آن گذاشته می شود.

از ویژگیهای این "ال. ای. دی" مصرف انرژی بسیار پایین، نوردهی بسیار خوب و تغییر رنگ سریع این محصول است.

این آفتاب پرست "ال. ای. دی" به دلیل برخورداری از یک حسگر ویژه قادر است به سرعت رنگ محیط را تشخیص دهد و آن را به "ال. ای. دی" منتقل کند به این ترتیب "ال. ای. دی" می تواند به رنگ محیطی که دستگاه روی آن گذاشته می شود در بیاید.

براساس گزارش نانوپرس، این محصول جالب که تنها 30 یورو قیمت دارد برای کسانی که علاقه ای به خوابیدن در تاریکی ندارند وسیله ای بسیار مفید است.

کد مطلب 1199657

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