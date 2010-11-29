تصویر چراغی که همانند آفتاب پرست تغییر رنگ می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، سایت Thinkgeek یک وسیله الکترونیکی کوچک و بسیار جالب را عرضه کرده است این ابزار الکترونیکی یک چراغ "ال. ای. دی" شبیه به آفتاب پرست است که می تواند همانند یک آفتاب پرست واقعی به رنگ محیطی دربیاید که بر روی آن گذاشته می شود.

از ویژگیهای این "ال. ای. دی" مصرف انرژی بسیار پایین، نوردهی بسیار خوب و تغییر رنگ سریع این محصول است.

این آفتاب پرست "ال. ای. دی" به دلیل برخورداری از یک حسگر ویژه قادر است به سرعت رنگ محیط را تشخیص دهد و آن را به "ال. ای. دی" منتقل کند به این ترتیب "ال. ای. دی" می تواند به رنگ محیطی که دستگاه روی آن گذاشته می شود در بیاید.

براساس گزارش نانوپرس، این محصول جالب که تنها 30 یورو قیمت دارد برای کسانی که علاقه ای به خوابیدن در تاریکی ندارند وسیله ای بسیار مفید است.