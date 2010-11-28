دو سوم برق نیروگاههای گیلان به استانهای همجوار ارسال می شود

کریم آزادگان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: این شرکت از سال ۴۳ تاسیس شده و از آن زمان تاکنون رشد و توسعه چشمگیری داشته و تأسیسات زیربنایی گسترده‌ای را ایجاد کرده ‌است.

وی تصریح کرد: امروزه علاوه بر تأمین برق بیش از یک میلیون مشترک در استان، دو هزار و ۸۶ روستای نیز برقدار شده است.

آزادگان عنوان کرد: گیلان با قدمتی ۱۰۰ ساله در فعالیتهای صنعت برق از سال ۱۲۸۲ از استانهای قدیمی در این زمینه محسوب می شود.

مدیر عامل برق منطقه ‌ای گیلان گفت: این شرکت مسئولیت مدیریت تولید و تامین انرژی الکتریکی مطمئن و پایدار در منطقه تحت پوشش جغرافیایی خود را عهده دار بوده و برای انجام ماموریتهای محوله و به منظور تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی در زمینه های برق رسانی و ایجاد شفافیت در کلیه سطوح ارتباطی و در چارچوب سیاستهای وزارت نیرو، متعهد به ارائه خدمات فراگیر، مطمئن و اقتصادی برق به مشترکان است.

وی ادامه داد: شرکت برق منطقه ای گیلان ضمن تمرکز مستمر بر انتظارات و نیازهای مشتریان، ارزش پایدار برای مشتری ایجاد کرده و با رعایت قوانین، مقررات و آئین نامه ها، تمام امکانات و توانایی های سازمانی را برای تامین و برآوردن نیازهای آنان و جلب رضایت تمامی ذینفعان سازمان بکار می‌ گیرد.