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۲۰ مهر ۱۳۸۳، ۱۱:۲۴

دكتر مير‌محمدي ، نماينده قم در مجلس با انتقاد از عملكرد مديران استان قم :

دولت بايد شايسته ترين مديرانش را در استان قم منصوب كند

سيد محمد ميرمحمدي، نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، ضمن انتقاد از عملكرد استانداري قم، نسبت به بهبود امور مديريتي در استان قم ابراز اميدواري كرد.

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مير‌محمدي ضمن انتقاد از عملكرد مديريت استان قم بيان داشت: تا دو ماه ديگر در رابطه با وضعيت مديران استان و استانداري به جمع ‌بندي نهايي مي‌رسيم.

وي كه در جلسه ماهانه مجمع طلاب و فضلاي قمي در حسينيه آيت‌ا… مرعشي نجفي سخن مي ‌گفت، افزود: بايد شايسته‌ ترين افراد دولت براي استان مقدس قم انتخاب شوند و مديران نالايق را بايد از سمت مديريتي در قم عزل كرد.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر لزوم فكر جدي در خصوص مديران استان ، تصريح كرد: مديران و مسؤولان استاني بايد در همه شرايط ،  محيط اسلامي قم را مد نظر قرار دهند و ضوابط خاص اين استان را مراعات كنند.

کد مطلب 119969

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