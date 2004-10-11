دولت بايد شايسته ترين مديرانش را در استان قم منصوب كند

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مير‌محمدي ضمن انتقاد از عملكرد مديريت استان قم بيان داشت: تا دو ماه ديگر در رابطه با وضعيت مديران استان و استانداري به جمع ‌بندي نهايي مي‌رسيم.

وي كه در جلسه ماهانه مجمع طلاب و فضلاي قمي در حسينيه آيت‌ا… مرعشي نجفي سخن مي ‌گفت، افزود: بايد شايسته‌ ترين افراد دولت براي استان مقدس قم انتخاب شوند و مديران نالايق را بايد از سمت مديريتي در قم عزل كرد.

نماينده مردم قم در مجلس شوراي اسلامي، با تأكيد بر لزوم فكر جدي در خصوص مديران استان ، تصريح كرد: مديران و مسؤولان استاني بايد در همه شرايط ، محيط اسلامي قم را مد نظر قرار دهند و ضوابط خاص اين استان را مراعات كنند.