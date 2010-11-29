سالانه 50 نشریه توسط کانونهای فرهنگی هنر ی تولید می شود

محمد هادی نیا در حاشیه برگزاری کارگاه آموزشی نشریات تجربی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: با توجه به اینکه کانونها از لحاظ داشتن نیروی انسانی، ارزشی و اعضای تحصیل کرده بسیار غنی هستند، نشریات این مراکز می تواند بهترین وسیله برای تولید فکر و اندیشه و نیز ارزشهای دینی و قرانی و آموزه های گهر بار ائمه اطهار(ع) باشد.

هادی نیا با بیان اینکه سال گذشته بیش از 30 نشریه در مرحله استانی جشنواره محراب شرکت کرده بود اظهار امیدواری کرد: امیدواریم امسال نیز نشریات خوبی در این کانونها تولید شده و در جشنواره سال 89 شرکت کنند.

مسئول دبیرخانه هماهنگی کانونهای فرهنگی هنری مساجد استان افزود: از نشریات تولیدی سال گذشته حمایت جزئی بعمل آمده که در صورت تحقق اعتبارات دبیرخانه کانونهای مساجد استان امسال نیز این حمایت ها تداوم پیدا خواهد کرد.

هادی نیا تصریح کرد: آن عده از مدیران مسئول نشریات که مایل به اخذ مجوز نشریه خود هستند، می توانند ضمن رعایت اصول و قواعد تولید نشریات داخلی، به دبیرخانه کانونهای مساجد و نیز اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان مراجعه کرده و نسبت به اخذ مجوز اقدام کنند.

وی کم بودن مطالب تولیدی را یکی از نقص ها و مشکلات موجود در تولید این نشریات دانست و گفت: بر اساس آیین نامه لازم است حد اقل 60 درصد مطالب این نشریات، مطالب تولیدی خود هیئت تحریریه از موضوعات داخلی مسجد و کانون و مرتبط با فعالیت ها و باید و نباید های این مجموعه باشد.

هادی نیا همچنین اظهار داشت: نشریات تجربی یکی از رسانه های سالم و بومی مسجد و روشنگر و هدایتگر بوده و از سوی دیگر نوعی تمرین نوشتاری و قلم پردازی برای هیئت تحریریه جوان و متعهد مسجدی برای ورود به عرصه های مهمتر و بالاتر رسانه ای مجازی است.

به گفته وی جهت ارتقای سطح کمی و کیفی این نشریات و نیز بالا بردن توان قلمی هیئت تحریریه نشریه های مسجدی طی سه سال پیش سه دوره آموزشی نشریات تجربی هرکدام به مدت 60 یا 80 ساعت برگزار شده و به شرکت کنندگان گواهی پایان دوره صادر شده است.