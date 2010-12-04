ایجاد دیتا سنتر علمی در استانها/ حفاظت از اطلاعات اینترنتی دستگاهها

زهرا توسل پناهی در گفتگو با خبرنگار مهر، اطلاعات را یکی از منابع سرمایه ای سازمانها دانست و افزود: حفاظت و حراست از این اطلاعات و مالکیت آنها اهمیت بسزایی دارد از این رو در سالهای اخیر سیاست عمومی کشور در بخش فناوری اطلاعات با هدف صیانت از اطلاعات، به سمت استقرار منابع اطلاعاتی و نگهداری اطلاعات سازمانها در داخل کشور حرکت کرده است.

وی با اشاره به مشکلات سرورها در خارج کشور، اظهار داشت: با ایجاد این مشکلات، ضرورت استقرار داده های وزارتخانه ها در داخل کشور مطرح شد که در این راستا سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران پیشنهاد ایجاد دیتا سنتر علمی دانشگاه ها و مراکز پژوهشی و تحقیقاتی را به وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ارائه کرد که مورد موفقیت قرار گرفت.

مدیر داده ها و بانکهای اطلاعاتی دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، ادامه داد: سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، در راستای مصوبات کمیسیون راهبردی دبیرخانه شورای عالی فناوری اطلاعات مبنی بر "نگهداری اطلاعات پایگاه های اینترنتی دستگاه های دولتی در داخل کشور" و سیاست های حمایتی سازمان از دانشگاه ها و مراکز علمی تحقیقاتی کشور اقدام به راه اندازی مرکز داده های علمی کرده است.

وی با بیان اینکه این مرکز در فضای 500 مترمربع با 60 "رک" استاندارد راه اندازی شد، خاطر نشان کرد: این مرکز با هدف ایجاد مرکزی پیشرفته و برخوردار از ارتباطات پر سرعت و پایدار، ایمن و مقاوم در برابر تهدیدات و خطاها و افزایش قابلیت اطمینان و دسترسی به منابع اطلاعاتی اقدام به ارائه خدمات مورد کرد.



توسل پناهی مرکز داده ها را مجموعه ای از تاسیسات و تجهیزات نرم افزاری، سخت افزاری و ارتباطی دانست که به منظور میزبانی امکانات کامپیوتری و پردازشی شامل سرورها، کنسول ها، تجهیزات Active و Passive شبکه، تجهیزات ذخیره سازی برای ارائه خدمات اطلاعاتی و اینترنتی ایجاد می شود.



مدیر داده ها و بانکهای اطلاعاتی دفتر فناوری اطلاعات سازمان پژوهشها از ارائه خدمات این مرکز به بیش از 100 مرکز دانشگاهی و پژوهشی خبر داد و اضافه کرد: این خدمات شامل مواردی چون میزبانی سرور اختصاصی (Web Hosting)، میزبانی اشتراک مکانی سرور (Dedicated Server)، میزبانی خدمات پست الکترونیکی (Mail Hosting)، میزبانی برنامه های کاربردی و بانکهای اطلاعاتی، میزبانی آموزش از راه دور و دانشگاه مجازی (E-Learning)، نشریات الکترونیکی، میزبانی پایگاه های اطلاعاتی، ارائه سرویسهای ویدئو کنفرانس و ارائه سرویسهای پایه و برنامه های توسعه ای مرکز می شود.

وی با اشاره به ضرورت ایجاد مرکز داده های علمی داخلی، یاداور شد: راه اندازی این مرکز حذف ترافیک و کاهش هزینه های ارزی، بالا بردن ضریب امنیت اطلاعات و کاهش مخاطرات تهاجم و نفوذ به سایت ها، تقویت بستر تحقق دولت الکترونیک، افزایش بهره وری و بهینه سازی استفاده از امکانات و توانایی های فنی و مالی و تسهیل و ارتقای فرهنگ کاربرد فناوری اطلاعات در مسیر توسعه و افزایش قابلیت اطمینان و دسترسی را به همراه دارد.



توسل پناهی با بیان اینکه محتوای این مرکز از طریق اینترانت و اینترنت قابل دسترسی است، یاداور شد: مراکزی که خدمات خاصی ارائه می دهند، برای پشتیبانی از داده های خود، نسخه ای از اطلاعات مربوط را در این دیتا سنتر قرار می دهند.



وی به برنامه های توسعه ای این مرکز اشاره کرد و ادامه داد: با توجه به ضرورت ایجاد مراکز ارائه خدمات داده ای غیرمتمرکز و اجرا و بهره برداری موفقیت آمیز طرح دیتا سنترعلمی کشور، توسعه این پروژه با هدف ایجاد مراکز ارائه خدمات محلی در سایر استانهای کشور در دستور کار قرار دارد.