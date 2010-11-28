تاخیر در روایت "قصه ما مثل شد" / ناشر: فقط همین یک بار بود

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه پنج جلدی "قصه ما مثل شد" نوشته محمد میرکیانی که برگزیده جایزه کتاب سال در سال 86 است و تاکنون توسط انتشارات" به نشر" به چاپ ششم رسیده است از جمله کتابهایی است که در بین مخاطبان کودک و نوجوان محبوبیت دارد و با ساخت انیمیشنهایی بر اساس آن علاقمندان به این داستانها که بر اساس ضربالمثلهای فارسی شکل گرفته، بیشتر شده است.
این مجموعه که با ظاهری دلچسب منتشر میشود تمام چاپهای خود را در انتشارات "به نشر" تجربه کرده و در حال حاضر چاپ هفتم آن در چاپخانه است و به زودی وارد بازار میشود ولی در این میان محمد میرکیانی نویسنده مجموعه "قصه ما مثل شد" از ناشر اثرش گلایههایی دارد.
میرکیانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ناشر در تجدید چاپ این مجموعه تعلل می کند، گفت: این مجموعه به دلیل اینکه تقاضا برای خرید آن وجود دارد لازم است به موقع تجدیدچاپ شود چراکه اگر برای اثری تقاضا باشد ولی در بازار موجود نباشد به مرور دوره طلایی آن اثر رو به افول میگذارد و بعد هم به فراموشی سپرده میشود.
وی ادامه داد: در حال حاضر 4 ماه از چاپ ششم "قصه ما مثل شد" میگذرد و ناشر وقتی اقدام به تجدید چاپ گرفته که موجودی کتاب به صفر رسیده است. به اعتقاد من ناشران باید نسبت به کتابهایی که برای آن درخواست وجود دارد توجه ویژه داشته باشند و اینگونه نباشد که با تاخیر برای تجدید چاپ آنها اقدام کنند.
نویسنده "قصه ما همین بود" درباره شمارگان هر بار تجدید چاپ کتابها توضیح داد: ناشر میتواند با بالا بردن شمارگان هر بار چاپ از بخشی از این مشکلات پیشگیری کند همچنین با بالا بردن شمارگان می توان قیمت کتاب را پایین آورد که درباره کتابهایی با مخاطب کودک و نوجوان این مساله خیلی مهم است چراکه با مخاطبی روبه رو هستیم که اگر قیمت کتابها پایینتر باشد بهتر میتواند خرید کند.
میرکیانی افزود: من سال گذشته به مدیریت انتشارات به نشر نامه ای نوشتم که در آن خواستم مجوز مجموعه را واگذار کنند ولی هنوز پاسخی دریافت نکردهام در حالیکه اگر ناشری قرار است به تعهداتش عمل نکند میتواند امتیاز کتاب را واگذار کند. معتقدم اگر این کتاب دست ناشر خصوصی بود تاکنون بارها و بارها تجدید چاپ شده بود.
وی با اشاره به اینکه این گلایهها را به دستاندرکاران انتشارات هم منتقل کرده درباره پاسخ آنها توضیح داد: هربار می گویند در دست اقدام است و کارهای آن انجام میشود ولی گویا به دلیل اینکه کتابهای متعددی در این انتشارات منتشر میشود دیگر این مجموعه برایشان مهم نیست و به این دست کتابها احساس نیاز نمیکنند.
این نویسنده در پایان عنوان کرد: متاسفانه به تازگی هم در تعهدات مالی هم دچار تاخیر شدهاند.
با مطرح شدن انتقادها و گلایههای این نویسنده از ناشر مجموعه "قصه ما مثل شد" پیگیر پاسخی برای موضوعات مطرح شده از سوی ناشر شدیم.
علیرضا منصوری مدیر اداره تولید و خدمات موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی (به نشر) در گفتگو با خبرنگار مهر تاکید کرد: گرچه برخی از این پاسخها را پیش از این به خود آقای میرکیانی هم دادهایم ولی بار دیگر تاکید می شود که رویکرد "به نشر" تاخیر در تجدید چاپ هیچ کتابی نیست بلکه ما نیز از چاپ کتابهای پرمخاطب استقبال میکنیم.
وی ادامه داد: درباره مجموعه ایشان هم تاکنون مبنا بر این بوده که هرگاه موجودی انبار کم شده برای تجدید چاپ اقدام کردهایم ولی در چند ماه اخیر به دلیل برخی تغییر و تحولات در ساختار اداری مجموعه حجم کارها بسیار بالا رفته و به همین دلیل فقط در چاپ اخیر مجموعه "قصه ما مثل شد" تاخیری ایجاد شده و درباره چاپهای دیگر این اتفاق نخواهد افتاد و سیاست ما تعلل در چاپ و تجدید چاپ هیچ اثری نیست.
منصوری درباره بالا بردن شمارگان هر چاپ توضیح داد: ما کتابهای زیادی در دست تجدید چاپ داریم که اگر قرار باشد شمارگان را بالا بزنیم سرمایه زیادی میطلبد و وقتی تیراژ بالا باشد مدت بیشتری کتابها در انبار میماند و برای ناشر این مساله مقرون به صرفه نیست به همین دلیل ما یک تیراژ میانی را در نظر می گیریم و هرگاه موجودی انبار نزدیک به اتمام رسید برای چاپ جدید اقدام می کنیم.
مدیر اداره تولید و خدمات موسسه چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی در توضیح تاخیر در پرداخت حقالزحمه مولف عنوان کرد: ما تاکنون طبق قرارداد عمل کرده و در زمینه پرداخت مالی هیچ بندی از قرارداد را نقض نکردهایم.
وی در پایان درباره اینکه چرا نامه میرکیانی مبنی بر واگذاری مجوز چاپ اثرش بیپاسخ مانده است گفت: هر ناشری دوست دارد کارهای خوب را منتشر کند و تاکنون هم ما درباره مجموعه "قصه ما مثل شد" هیچ نقض قراردادی نداشتیم پس چرا باید این اتفاق بیفتد؟ مجموعه خوبی است که ما هم سعی کردهایم در حد توان آن را خوب منتشر کنیم و مشکلی هم با مولف اثر نداشتهایم.
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