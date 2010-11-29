داریوش غریب‌زاده در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر مناسبات رایج در سینمای بلند گفت: جهان فیلم کوتاه سادگی‌هایی دارد که با هیچ چیز قابل قیاس نیست و حاضر نیستم زیبایی‌ها و سادگی‌های فیلم کوتاه را با سینمای بلند عوض کنم.

وی ادامه داد: فیلمساز فیلم کوتاه به زبان شعر نزدیک‌تر است و می‌تواند آنچه را که دوست دارد بیان کند، از آنجایی که روابط و گروه‌هایی که با سینمای بلند درگیر هستند را می‌شناسم، ترجیح می‌دهم با آرامش به فعالیتم در زمینه فیلم کوتاه ادامه دهم. سینمای بلند شگرد خاص خودش را دارد و فکر می‌کنم ارتباطی با معنویت در آن دیده نمی‌شود.

کارگردان فیلم کوتاه "بومرنگ" که سیمرغ بلورین بهترین فیلم کوتاه بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر را دریافت کرد با اشاره به مخاطبان سینمای کوتاه افزود: اگر فیلم کوتاه مخاطب ندارد مشکل از فیلمسازان است. معمولا فیلمسازان کوتاه فکر

می‌کنند مخاطب فیلم‌هایشان باید قشر روشنفکر جامعه باشند، در صورتی که اگر فیلمساز مخاطب را بشناسد و بتواند با آن ارتباط برقرار کند فیلم‌های کوتاه هم می‌توانند مخاطبان 50 میلیونی داشته باشند. بیشتر فیلم‌هایی که ساخته‌ام از تلویزیون پخش شده است و اتفاقا بیننده هم داشته است. اگر فیلم به مخاطب احترام بگذارد، هیچ کس از دیدن آن پشیمان نمی‌شود.

بیشتر فیلم‌هایی که ساخته‌ام از تلویزیون پخش شده است و اتفاقا بیننده هم داشته است. اگر فیلم به مخاطب احترام بگذارد، هیچ کس از دیدن آن پشیمان نمی‌شود

غریب زاده در ادامه در مورد فیلم "سکار" که جایزه بهترین فیلم کوتاه جشنواره فیلم کوتاه تهران را از آن خود کرد، گفت: عنوان این فیلم به معنی یک نوع شیوه صید سنتی در بوشهر است اما این شیوه ربطی به داستان فیلم ندارد و در فیلم هیچ گونه پاسخی هم در مورد عنوان فیلم به مخاطب نمی‌دهد. این فیلم نگاه شخصی و درونی من به شخصیت مولانا و "نی نامه" است و برای ساخت آن چیزی حدود دو سال تحقیق کردم.

کارگردان فیلم "مدرسه کوچک، آرزوهای بزرگ" در مورد داستان این فیلم هم توضیح داد: روستای جمال آباد کالو، به خاطر بافت سنتی که دارد، هفت خانواده و 35 نفر بیشتر در آن ساکن نیستند. طبیعی است که تعداد دانش آموزان این روستا هم کم باشد. عبدالمحمد شعرانی سرباز معلم این روستا می‌شود و انباری مخروبه‌ای که مخصوص صید ماهی است را با کمک چهار دانش آموز این روستا به مدرسه‌ای کوچک تبدیل می‌کند.

وی ادامه داد: کار خوبی که این معلم زحمتکش انجام داد و توانست این مدرسه کوچک را در دنیا مطرح کند این بود که وبلاگی در مورد مدرسه جمال آباد کالو درست کرد و توانست مردم را از وجود این مدرسه با خبر کند.همین هم عاملی شد تا آقای شعرانی به عنوان معلم برتر به چهره‌ای جهانی تبدیل شود. من در این فیلم از همان ابتدا که قرار شد مدرسه جمال آباد کالو در یک انباری برپا شود تا زمان آبادانی و داشتن امکانات مناسب با آقای شعرانی و دانش آموزان همراه شدم و امروز این مدرسه با دو سال گذشته قابل مقایسه نیست.

غریب زاده همچنین خاطر نشان کرد: رویکرد من در این فیلم در مورد استفاده صحیح از رسانه است، اتفاقی که آقای شعرانی درست از عهده آن برآمد. همه حرف این فیلم این است که خواستن واقعا توانستن است و این تنها یک جمله ساده نیست. ما اگر بخواهیم می‌توانیم به راحتی در فیلم کوتاه زیبایی‌های سرزمینمان را نشان دهیم، البته من مستندساز نیستم و این اولین تجربه من در زمینه سینمای مستند بود، اما تا جایی که سینمای کوتاه را دنبال کرده‌ام با توجه به تجربه‌ام در این حوزه می‌توانم به صراحت بگویم که سینمایی‌ کوتاه و مستند بهترین راه بیان موضوعات بکر است.

داریوش غریب زاده از سال 68 فیلمسازی کوتاه را آغاز کرد. شش فیلم کوتاه داستانی در کارنامه کاری این فیلمساز خوش فکر دیده می‌شود که از میان آنها می‌توان به "لاک پشت"، "سکار" و "بومرنگ" اشاره کرد. شش فیلم کوتاه این کارگردان در 23 جشنواره خارجی و 13 جشنواره داخلی حضور داشته و جوایز متعددی را کسب کرده است.