چشمه قیر دهلران همچنان می جوشد

به گزارش خبنرگار مهر در ایلام، علی قاسم پور صبح یکشنیه در محل این اداهر در جمع خبرنگاران اظهار داشت: منطقه نمونه گردشگری آبگرم و چشمههای قیر دهلران در نمایشگاه و همایش بین المللی فرصتهای سرمایهگذاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعت گردشگری کیش معرفی میشود.
وی گفت: نمایشگاه و همایش بینالمللی فرصتهای سرمایهگذاری، مناطق آزاد و ویژه اقتصادی و صنعت گردشگری 10 تا 12 ماه جاری در مرکز همایش و نمایشگاههای بینالمللی کیش برگزار میشود.
قاسم پور افزود: منطقه نمونه گردشگری آبگرم و چشمه های قیر دهلران در قالب یک بسته سرمایه گذاری این همایش معرفی می شود.
وی در توصیف این منطقه نمونه گردشگری گفت: منطقه نمونه گردشگری آبگرم دهلران از مناطق دیدنی استان ایلام است که در محدوده منطقه مذکور چشمه قیر، غار خفاش و جاذبههای بینظیر دیگری وجود دارد.
به گفته معاون گردشگری، سرمایهگذاری و طرحهای اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام این منطقه با توجه به خاصیت درمانی آب منطقه، گردشگران خارجی و داخلی بسیاری جذب این منطقه میشوند.
این مسئول در اداره کل میراث فرهنگی استان ایلام خاطرنشان کرد: این بسته سرمایهگذاری به منظور جذب سرمایهگذار و در راستای توسعه این منطقه نمونه گردشگری در این همایش معرفی میشود.
چشمه قیر روان شهرستان دهلران این اثرطبیعی در منطقه حفاظت شده بوستان جنگلی آبگرم شهرستان دهلران قرار گرفته است .
بوستان جنگلی با ویژگیهایی بیهمتا (چشمه قیر، چشمههای آب گرم، غار خفاش، ...) و همچنین زیست گاه منحصر بفرد گونه حمایت شده خفاش که در جهان بیمانند است.
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