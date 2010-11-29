۸ آذر ۱۳۸۹، ۸:۰۵

کلام روز

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: خوش خلقی و خوش رفتاری از صفات مورد تأکید در اسلام است، انسان بداخلاق و بدزبان از هیچ محبوبیتی برخوردار نبوده، اطرافیان در تلاش هستند نهایت فاصله را از او داشته باشند.

آیه روز:

لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ وَکَانَ اللّهُ سَمِیعًا عَلِیمًا .

خداوند بانگ برداشتن به بدزبانى را دوست ندارد مگر [از] کسى که بر او ستم رفته باشد و خدا شنواى داناست .

سوره نساء، آیه 148

حدیث امروز:

پیامبر اکرم (ص) فرمودند:

خَیرُ ما اُعطىَ الرَّجُلُ المُؤمِنُ خُلقٌ حَسَنٌ وَ شَرُّ ما اُعطِىَ الرَّجُلُ قَلبُ سوءٍ فى صورَةٍ حَسَنَةٍ.

بهترین چیزى که به مؤمن داده شده خوش اخلاقى و بدترین چیزى که به انسان داده شده دلى بد در چهره‏اى زیباست.

کنزالعمال، ح 5170

