خاسب درباره اجرای نمایش "هفت" به خبرنگار مهر گفت: نمایش "هفت" را با بچههای کارگاهی که در فرهنگسرای مترو برگزاری کردیم تولید و اجرا میکنیم. این نمایش شش صورت از یک روایت است و روایت هفتم آن در زمان جاری اتفاق میافتد. قرار است نمایش "هفت" را از 14 تا 21 آذرماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.
وی با اشاره به ارائه نمایش "جنگ بس حالا" برای بخش تجربههای نو بیست و نهمین جشنواره بینالمللی تئاتر فجر ادامه داد: با بچههای گروه "بدن دیوانه" این نمایش را برای جشنواره تئاتر فجر آماده میکنیم.
نمایش "هفت" نوشته کیوان میرمحمدی و طراحی و کارگردانی یاسر خاسب است. مسعود نوری، نصیرالدین خاتمی، حسین نامآور، سارا جهانبخش، مریم تقیزاده، شبنم فتاحی عارف، پروین سلجوقی، ستایش نیک بختیان، مهدا رزازی، سیما بهشتی، صبا ایزدپناه، زهره غلامی و پگاه اویسی در این نمایش به ایفای نقش میپردازند.
شیما خاسب :مدیر صحنه و طراح نور، آیدین شفاهی :آهنگساز، سهیلا باجلان :طراح ماسک و لباس، رضا موسوی :عکاس، کیان اسماعیلی و علی اصغری قاجاری: دستیار صحنه و علیمحمد گنجعلیخان :طراح پوستر و بروشور نمایش "هفت" هستند.
یاسر خاسب نمایش "هفت" را از 14 آذرماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه میبرد.
خاسب درباره اجرای نمایش "هفت" به خبرنگار مهر گفت: نمایش "هفت" را با بچههای کارگاهی که در فرهنگسرای مترو برگزاری کردیم تولید و اجرا میکنیم. این نمایش شش صورت از یک روایت است و روایت هفتم آن در زمان جاری اتفاق میافتد. قرار است نمایش "هفت" را از 14 تا 21 آذرماه در سالن قشقایی مجموعه تئاتر شهر به صحنه ببرم.
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